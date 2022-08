Zbog nasilja u obitelji, zlostavljanja žene i djeteta te povrede djetetovih prava, optužen je 44-godišnji nadnarednik HV-a, za kojeg zagrebačko tužiteljstvo traži tri godine zatvora, javlja Večernji list.

Tereti ga se da je od kolovoza 2020. do travnja 2021. učestalo omalovažavao svoju suprugu, prema kojoj je bio i fizički nasilan.

Psovao ju je, zvao kurvom barem jednom dnevno, govorio joj da je loša majka, unosio joj se u lice, vrijeđao joj roditelje... Hvatao ju je za ruke, udarao, branio da se viđa s prijateljicama, a u nekim prigodama ju je napadao i vrijeđao pred njihovim maloljetnim kćerima.

Uhvatio ju za vrat...

Također, na teret mu se stavlja da je suprugu jednom prigodom uhvatio za vrat jer nije htjela ići na spavanje, a dok je on nju hvatao za vrat, djeca su se držala za nju i plakala. Također, supruzi je prijetio i da će djecu odvesti u Austriju u koju se u međuvremenu preselio, željela ona to ili ne.

"Poslat ću ti pred stan desetak ljudi, zajedno sa mojim roditeljima i socijalnom službom. I svi će oni reći da se ne brineš dobro za djecu", kazao joj je.

Tijekom istrage, optuženi je pripadnik HV-a negirao sve što mu se stavljalo na teret. " Prijetnja nikada nije bila moj način komunikacije. To je neistina. Svoju sam suprugu zvao, no nisam joj prijetio, a ona me prevarila i odvela djecu od mene", kazao je.