Predsjednik stranke Fokus Davor Nađi na svojem je Facebooku objavio status u kojem analizira pljačku Ine. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Zdravko Marić, bivši potpredsjednik Vlade, nije znao što se događa?

U današnjoj priči o grijesima HDZ-a u slučaju INA-e tema je Zdravko Marić koji je bio ministar financija i potpredsjednik vlade kroz vrijeme trajanja cijele operacije izvlačenja novca iz INA-e.

Naime, svi se ponekad susretnemo s Poreznom upravom. Rijetke su situacije kada pomogne, uglavnom odmogne. Pa tako sada porezna istražuje tko od Hrvata radi u inozemstvu, a nije ovdje platio razliku poreza, prije toga su krenuli gaziti „paušalce“ uspostavljanjem retroaktivnih pravila koja nejasno definiraju prikriveno zaposlenje, a prije toga su gazili ugostitelje koji su kao imali premale marže (???). Pogađate, sve njih detaljno obrade i ispostave im račun na velike cifre poreza koje moraju platiti. Sjetimo se i brojenja svake lipe u blagajnama trgovina i ugostitelja. Nitko ne promakne.

'Lako je moguće da je to stiglo do ministra financija'

I sada, u takvom sustavu, netko očekuje da Porezna uprava nije primijetila da se pojavila firma OMS-upravljanje koja u jednoj godini dolazi od 0 kuna do preko 200 milijuna kuna prihoda s 1 zaposlenim? I da Porezna uprava nije primijetila da je Plinara istočne Slavonije udvostručila prihode bez ikakvih promjena u poslovanju? I da Porezna nije primijetila kupnje nekretnina u višemilijunskim iznosima od strane umirovljenika? I da Porezna nije primijetila da je jedan od tih novopečenih milijunaša odjednom vlastitim novcem financirao višemilijunske poduzetničke poduhvate? Pa u tu priču je teže povjerovati nego u bajku o Snjeguljici i 7 patuljaka.

Porezna je dakle trebala otkriti tu operaciju izvlačenja novca i prije nego su je prijavile banke Uredu za sprječavanje pranja novca. A ako je otkrila, onda je to znao ravnatelj Porezne s obzirom na veličinu iznosa. Pa se postavlja pitanje možete li zamisliti scenarij u kojem ravnatelj Porezne to sve zna, a ne spomene ministru financija koji je nadležan za Poreznu upravu? S obzirom na to o kakvim se iznosima radi i da se radi o više poduzeća u kojima država ima suvlasništvo, te da je ravnatelj Porezne politički postavljen, meni je to teško zamisliti.

Dakle, lako je moguće da je informacija o toj operaciji stigla do ministra financija, koji je kroz sve to vrijeme bio i potpredsjednik vlade, čak i prije nego su to banke prijavile Uredu za sprečavanje pranja novca. A ako je znao potpredsjednik vlade, pa teško mi je vjerovati da nije znao i predsjednik vlade. Ipak je potpredsjednik vlade Marić tada bio osoba od najvećeg premijerovog povjerenja. A podsjetimo, upravo Marić je bio taj koji ukinuo porezni USKOK koji je otkrivao baš ovakve malverzacije. A i to mu je odobrio predsjednik vlade – Andrej Plenković.

'Gotovo je sigurno da je potpredsjednik Vlade sve znao'

P.S. Ured za sprječavanje pranja novca je također pod ministarstvom financija, tako da je gotovo sigurno da je potpredsjednik vlade to sve znao prije nego je napustio vladu. Pitanje je samo je li znao i prije nego je to saznao Ured za sprječavanje pranja novca, jer je Porezna uprava jednostavno morala to detektirati čim su predana financijska izvješća za 2021., ako ne i prije.

P.P.S. Sredinom 2017. godine ministar Marić uz odobrenje Andreja Plenkovića je tzv. porezni USKOK pripojio pod Poreznu upravu te su tada svi rekli da je porezni USKOK de facto ugašen. Prošli tjedan je ravnatelj Porezne to pokušao demantirati, pa je rekao da je porezni USKOK otkad je unutar Porezne uprave, dakle u 5 godina, podnio 35 kaznenih prijava (u prosjeku samo 7 prijava godišnje). A onda je rekao da je ostatak Porezne uprave kroz redovan rad samo prošle godine podnio 108 kaznenih prijava. Time je zapravo potvrdio da je tog 1.7.2017. porezni USKOK de facto ugašen od strane HDZ-a čime se pripremio teren da ovakve malverzacije lakše prođu nekažnjeno. Prošle bi i sada da nisu prijavile privatne banke."