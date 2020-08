NADBISKUP ZBOG PROBLEMATIČNOG SVEĆENIKA STIGAO NA DUGI OTOK: Prijeti, proziva, zanemaruje koronu, a evo što je učinio 5. kolovoza

Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić stigao je na Dugi otok nakon što su mještani triju tamošnjih župa zasuli Zadarsku nadbiskupiju prigovorima na rad župnika Tomislava Vlahovića

Nakon što je prije dvije godine, zbog toga jer je ‘stop-palicom’ zaustavio automobil s dvojicom mladića i prijetio im batinama, dekretom Vojnog ordinarija razriješen dužnosti policijskog kapelana, don Tomislav Vlahović prebačen je u tri župe na Dugom otoku. No, i tamo je nastavio raditi slične ekscese, zbog čega je ovih dana morao intervenirati i đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit Đuro Hranić.

LJUDIMA JE PUKAO FILM, TRAŽE HITNU REAKCIJU ZBOG ŽUPNIKA: Gurnuo je stariju ženu, negira koronu, a imao je i gorih ispada

Konstantni prigovori

On je razgovarao s problematičnim župnikom i mještanima Luke, Žmana i Sali, koji se već mjesecima žale na ponašanje i stavove mladog župnika, no zasad nije poznat ishod njihova susreta. Početkom kolovoza, don Vlahović je prijavljen Zadarskoj nadbiskupiji jer je u vrijeme epidemije u župnu zgradu u Luci doveo 40 mladih iz Slavonije te odgurnuo 73-godišnju domaćicu župe prijeteći joj batinama zbog toga što mu je odbila dati ključ crkve. Zbog toga mu na mise sada dolazi svega nekolicina ljudi.

Politički i epidemiološki stavovi

U petak su pak župljani iz Salija poslali novu prijavu zbog “nepridržavanja epidemioloških mjera na liturgijskim slavljima”. Upozoravaju kako on i dalje, usprkos epidemiološkim mjerama i dalje daje hostije u usta umjesto na ruke, poziva vjernike da si međusobno pruže ruke u znak mira, a nije uklonio vodu iz škropionica, niti osigurao prozračno mjesto za molitvu, piše Slobodna Dalmacija. Uz to, s oltara cijelo vrijeme iznosi vlastite stavove o epidemiji te proziva one koji se s time ne slažu.

Osim stavova o epidemiji, don Vlahović s oltara progovara i o politici, čime nije naišao na odobravanje vjernika s Dugog otoka. Naime, 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, mladi je Vlahović, doznaje se, na župnu kuću objesio zastavu HOS-a.