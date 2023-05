U ponedjeljak je riječki nadbiskup Mate Uzinić na konferenciji za novinare otkrio nove detalje o svećenicima koji su zlostavljali maloljetnike te se ispričao svim žrtvama. U Dnevniku HTV-a nadbiskupa Uzinić pojasnio je zašto je istupio u javnost s tim podacima baš sada, a ne ranije. Upitan je i za iskrenost svojih suza koje je pustio pred novinarma nakon što je govorio o slučajevima svećeničkog zlostavljanja djece.

Što se tiče iskrenosti svojih suza, kaže da je na drugima da to procijene.

'Nisam imao namjeru slomiti se pred medijima'

''Nisam imao namjeru tako se slomiti pred medijima. Nažalost, to mi se dogodilo i ja se ne osjećam ugodno zbog toga. Ja već duže vrijeme planiram objaviti ove podatke. Neki procesi su tek nedavno završeni, neki su još u tijeku, barem kod Županijskog državnog odvjetništva, još su predistražne radnje. Radio sam na rješavanju samih slučajeva, prijavljivanju kako Dikasteriju za nauk vjere nakon što se završe, tako i Županijskom državnom odvjetništvu. Nije bilo sve već dosad još dovršeno, dakako da je ovo što se počelo događati imalo utjecaj na to da sam odlučio krenuti u ovom trenutku'', kazao je dodavši da je o nekim slučajevima već govorio ranije i u medijima i a zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije.

Govoreći o reakcijama unutar Crkve na njegov istup, od kojih neke navodno nisu baš odobravauće, nadbiskup Uzinić rekao je da ga svi oni u Crkvi koji se žele razračunati s tom pojavom podržavaju i pohvaljuju.

''Mislim da je bilo vrijeme da se na ovaj način počnemo također suočavati s ovom pojavom jer bez toga teško možemo transparentno i do kraja promijeniti i tu situaciju u Katoličkoj crkvi. Dosad smo to rješavali, trudili se rješavati na kanonskim razinama i prijavljujući Državnom odvjetništvu i policiji. Međutim, potrebno je da se i javnost tu pozna kako bi same žrtve vidjele da su one u središtu naše pažnje, kako bi one zbog ovoga također dobile priliku da se aktivnije uključe u ove procese jer žrtve nam trebaju biti na prvom mjestu'', poručio je.

'Mi ne znamo prave razmjere ovoga'

Kazao je kako je on predsjednik Povjerenstva Hrvatske biskupske konferencije kojemu je zadaća raditi na takvim slučajevima.

''Mi ne znamo prave razmjere ovoga, tako da je naša namjera da se polako ide u tom smjeru. No svaka istraga i sve ovo što se događa nije u ovlasti HBK nego pojedinih biskupa. Što se čini da se ovo ne bi događalo? Evo sama činjenica da se radi na kažnjavanju zlostavljača, da ih se udaljuje iz situacije da mogu biti zlostavljači, da se šalje poruka da za zlostavljače nema mjesta u Crkvi, da Crkva ne smije i ne može biti sigurno mjesto za zlostavljača, ali da treba biti sigurno mjesto za žrtve, i jest posebno jaka poruka koja zasigurno pomaže u suočavanju'', rekao je.

Također je rekao da je Katolička crkva posljednjih godina poboljšala svoje procese pokušavajući doskočiti toj problematici.

''Sada više nije samo onaj kojemu prijete sankcije zlostavljač, nego je onaj koji bi eventualno na kriv način, osobito zataškavajući, sprječavao da se provedu one mjere koje se trebaju provesti. Mi radimo iskorake na tom planu i trudimo se da se to više ne događa'', poručio je riječki nadbiskup gostuući u Dnevniku HTV-a.