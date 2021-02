NADAMO SE DA STE SPREMNI: Sljedećih pet dana nekima će biti super, a nekima užas: Oglasio se Vakula, evo što nam se sprema

‘Već sada se može tvrditi kako će ovo razdoblje od 3. do 9. veljače u mnogim krajevima biti među najtoplijima u ovom dijelu godine. Ponegdje vrlo vjerojatno i rekordno toplo’

Danas će biti promjenjivo oblačno i iznadprosječno toplo, malo kiše mjestimice može pasti uglavnom na širem riječkom području i u Gorskom kotaru, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadni. Na Jadranu umjereno, u drugom dijelu dana i jako jugo.

Najviša temperatura uglavnom između 14 i 19 Celzija, u gorju i Istri ponegdje malo niža.

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula najavio je vrlo nepovoljnu biometerološku prognozu. “Ako ste – ili ćete biti – pospani, razdražljivi ili imate – ili ćete imati – neke druge tegobe – jedan od krivaca možda su južina i toplina. I to kakva! Ponegdje čak i rekordna. Pritom se dnevni rekord već dogodio, a tjedni će se tek dogoditi. Naravno, vrlo vjerojatno. Ipak je riječ o prognozi”, kazao je u uvodu Vakula.

“Premda u veljači ponekad imamo i više od 20 °C, ovaj je četvrtak ponegdje – primjerice u Zagrebu, uz 18 °C najtopliji 4. dan veljače u znanoj povijesti. I sljedećih će dana, posebice do nedjelje, diljem Hrvatske toplije od prosjeka biti već ujutro, uz temperaturu ponegdje čak višu i od prosječne najviše poslijepodnevne. Početkom novoga tjedna malo manje toplo, a od srijede slijedi hladnije. No, još uvijek se ne zna koliko jer je veliki rasap prognostičkih izračuna pa na kopnu možemo imati od zamjetnih temperaturnih ‘minusa’, pa i cjelodnevnih, do čak nastavka iznadprosječne topline – malo vjerojatne, ali moguće. I dok pouzdanije prognoze za drugi dio sljedećega tjedna tek slijede, već sada se može tvrditi kako će ovo razdoblje od 3. do 9. veljače u mnogim krajevima biti među najtoplijima u ovom dijelu godine. Ponegdje vrlo vjerojatno i rekordno toplo!”, kazao je meteorolog.

Kiše će biti rijetko i u malim količinama, uglavnom na Jadranu i u gorju. Diljem zemlje zatim će početi promjenjivije razdoblje, uz povremenu kišu, osobito na Jadranu i uz njega i lokalno obilnije pljuskove koje može pratiti i grmljavina.

“Osim na sve spomenuto, valja nam se prilagoditi i južini – povremeno umjerenom jugozapadnjaku u sjevernijim krajevima unutrašnjosti, a južnije još jačem jugu, tijekom vikenda na Jadranu vjerojatno i s olujnim udarima”, najavio je Vakula.

I u petak većinom suho i iznadprosječno toplo, uz južinu

I u petak će na jugu Hrvatske, uz južinu i promjenjivu naoblaku, možda na otocima i gdjekoju kišnu kap, već najniža temperatura biti oko prosječne najviše, a poslijepodnevna čak 16, 17 °C.

Najviša dnevna temperatura primjerenija početku travnja, a ne veljače bit će i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će samo ujutro biti niža od 10 °C. I pritom promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, te slabo do umjereno jugo, osobito navečer ponegdje i jako, pa će more još veći dio dana biti malo do umjereno valovito.

Podjednako valovito, vjetrovito i na sjevernom Jadranu, ali i malo manje toplo nego južnije zbog više oblaka, kojih će biti i u gorju, također uz povremenu mjestimičnu kišu, osobito na riječkome području i u Gorskom kotaru.

U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj većinom suho, uz promjenjivu naoblaku, te slab do umjeren jugozapadnjak, uz koji će temperatura zraka ujutro biti od 6 do 9, poslijepodne 16 i 17 °C.

I sljedećih dana razmjerno toplo, ali uz sve češću kišu i jače jugo

Proljetna toplina nastavit će se do početka novoga tjedna, najizraženije za vikend. Pritom će biti promjenjivo oblačno, uz povremenu kišu u većini krajeva unutrašnjosti osobito od nedjelje poslijepodne, a u subotu će još “paduckati” uglavnom u gorju, dok će ponegdje biti i prevladavajuće sunčano, posebice u istočnoj Hrvatskoj.

I na Jadranu će kiša biti sve češća, posebice od nedjeljnog poslijepodneva, pri čemu su mogući i lokalno obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Tijekom vikenda će puhati često jako jugo, mjestimice na udare i olujno, a u ponedjeljak prolazno umjeren jugozapadni vjetar, gdjegod i sjeverozapadni. Temperatura zraka tijekom dana će se malo mijenjati i bit će za veljaču razmjerno visoka”, prognozirao je Vakula.