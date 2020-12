‘NADAM SE DA TO NIKOME NEĆE PASTI NA PAMET’; Mogu li poslodavci radnicima nametnuti obvezu cijepljenja? ‘To bi bilo protuustavno’

Na globalnoj razini se, s početkom primjene cjepiva protiv koronavirusa, pojavila dilema treba li se i smije li cijepljenje biti obavezno za građane, ali i zaposlenike. Iako bi mnogi željeli cijepljenje iskoristiti kao marketinški alat hrvatski poslodavci neće tako nešto moći.

S prvim odobrenjima i početkom primjene cjepiva protiv Covida-19, na globalnoj razini pojavila se dilema treba li i smije li cijepljenje biti obavezno za građane, ali i zaposlenike, piše Poslovni Dnevnik. Ako država ne propiše obvezu cijepljenja za sve, mogu li poslodavci svojim radnicima naložiti da se cijepe ako žele zadržati posao ili ako se uopće žele zaposliti?

Pred ovom dilemom naći će se mnogi vlasnici tvrtki koji se žele osigurati da imaju zdrave radnike, a pogotovo oni čiji zaposlenici dolaze u bliske kontakte s klijentima ili kupcima, od trgovaca do ugostitelja, koji bi procijepljenost u svojim redovima mogli iskoristiti kao dobar marketinški alat. Dođite u naš restoran i hotel, naše osoblje neće vas zaraziti, poruka je koja bi uskoro mogla kolati društvenim mrežama.

“Poslodavci nemaju pravo nametati obvezu cijepljenja”

No, za razliku od američkog pravnog sustava koji bi takvu praksu već sad mogao podržati, o čemu se u američkim medijima već na veliko raspravlja, u Hrvatskoj neće biti moguće narediti zaposlenicima da se cijepe, ističe Viktor Gotovac, profesor na Katedri za radno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta.

“Ako država ne donese zakon o obveznom cijepljenju protiv Covida za sve ili za neke skupine građana, što se po svemu sudeći neće dogoditi, već će se ići na edukativno promotivnu kampanju, poslodavci nemaju pravo nametati obvezu cijepljenja, to bi bilo ograničenje temeljnog prava i bilo bi protuustavno”, poručuje Gotovac svima koji će se naći pred ovom dilemom.

“Naoko, zvuči vrlo logično da se nakon ranjivih skupina i zdravstvenih djelatnika, protiv Covida-19 cijepe svi oni koji na neki način imaju kontakte, tu su sektor prijevoza, turizam, brojne uslužne djelatnosti, djelatnici u socijalnoj skrbi… Puno je takvih djelatnika, pa i poslodavaca kojima bi mogli pasti na pamet da se svi zaposleni trebaju cijepiti, pogotovo ako se i oni sami odluče cijepiti kada to bude dostupno.

Neki bi tako mogli tražiti od radnika da se cijepe, te im prijetiti otkazom ako to odbiju, nekima bi cijepljenje čak mogao biti uvjet za zapošljavanje. Sve su to zamke u koje se poslodavci ne bi smjeli uhvatiti, jer samo država smije uvesti takvu izvanrednu mjeru, i samo država smije kontrolirati provedbu takvog zakona”, ističe Gotovac.

Loše posljedice

U suprotnom, kad bi se takva sloboda omogućila, poslodavci antivakseri i pristalice različitih teorija zavjere koje kolaju u javnosti, mogli bi jednako tako svojim radnicima braniti da se cijepe protiv Covida-19, što bi također imalo loše posljedice. Također, ovakvo nametanje od strane poslodavaca izazvalo bi sukobe sa zaposlenicima i smanjilo produktivnost. Mnogo učinkovitija je edukacija i podizanje svijesti među građanima i djelatnicima, smatra profesor.

Udruge poslodavaca također su načelno protiv nametanja obveze cijepljenja zaposlenicima, iako im je trenutno teško o tome govoriti uime svih članica. Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca za Poslovni ističe da HUP okuplja velik broj članica, od kojih svaka ima svoje specifične poslovne prakse, pravila i načela poslovanja.

“U tom smislu ne možemo dati jednoznačan odgovor na pitanje hoće li poslodavce uvesti obavezno cijepljenje u svojim tvrtkama. To je poslovna odluka svake pojedinačne kompanije. Svima nam je u cilju vratiti poslovnu aktivnost na normalnu razinu i na svakom je pojedincu odgovornost da sukladno svojim mogućnostima doprinese u zaustavljanju širenja pandemije poštivajući pravila stručnjaka. Ja ću se osobno cijepiti. Nadamo se da će ovo cjepivo biti svjetlo na kraju tunela te da ćemo već u narednoj godini vratiti poslovanje na pred-kriznu razinu 2019. s obzirom da bi nastavak pada poslovnih aktivnosti i u idućoj godini bio neizdrživ za mnoge poslovne subjekte”, kaže Zorić.

Turistički sektor

U Hrvatskoj udruzi turizma nadaju se da uprava hotela i restorana neće pasti na pamet da uvode obvezu cijepljenja.

“Poslodavci nisu ti koji mogu nekome uvjetovati hoće li se cijepiti ili neće, daleko je to od ljudskih prava, tako da se nadam da to neće biti praksa u Hrvatskoj, i to ne očekujem. Također, ne mislim da bi cijepljenje trebalo biti uvjet za putovanja, u ovoj sezoni smo dokazali da pridržavanje mjera koje smo usvojili može dati rezultat, a možemo uvesti i testiranja turista”, ističe Veljko Ostojić, direktor HUT-a.

Mada bi bilo sasvim legitimno tražiti od turista potvrdu o cijepljenju, jednako kako se danas traže potvrde o negativnom PCR testu, u sektoru globalno trenutno smatraju da bi obvezno cijepljenje turista donijelo samo negativne bodove.

Također, zasad se nijedna zemlja nije izjasnila da će cijepljenje biti uvjet za prelazak granica, što se u 2021. vjerojatno i neće dogoditi jer cjepivo kroz dobar dio godine neće biti široko dostupno svim skupinama građana.

Stoga, kako je nedavno poručila Gloria Guevarra, predsjednica Svjetskog vijeća za putovanja (WTTC), ograničavanje slobode kretanja na cijepljene putnike dokrajčilo bi industriju putovanja.

Suprotan zakon u Sjedinjenim Državama

U SAD-u zakoni dozvoljavaju poslodavcima da u slučaju Covida-19 uvedu obvezna cijepljenja, što se već radi u slučaju cjepiva protiv gripe. Poslodavci pritom trebaju paziti na dvije iznimke, a to su građani koji se ne žele cijepiti zbog vjerskih uvjerenja i svog zdravstvenog stanja. Ni u jednu kategoriju ne mogu se provući teoretičari zavjere i oni koji “u to ne vjeruju”, a ako recimo vlasnik restorana procijeni da je prevelik rizik da u kuhinji radi necijepljeni kuhar, čak ni vjera mu neće pomoći da izbjegne cijepljenje. Čak i američka Komisija za jednaka prava pri zapošljavanju slaže se da Covid udovoljava strožim kontrolama od strane poslodavaca.

