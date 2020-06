NADALI SU SE NAJBOLJOJ SEZONI, A ONDA…: Kako preživljava mala agencija koja nudi ekskluzivne izlete za izbirljive goste?

‘Krenuli smo s novim programima, masažama na otvorenom, piknicima u prirodi na kojima se gostima nudi degustacija tartufa, romantičnim večerama na vrhu Istre. Trebala je ovo biti najbolja turistička sezona ikada, a onda je slijedilo korona otrežnjenje’

Zdenka Majcan, vlasnica boutique turističke agencije Istriana travel sa sjedištem u Vrhu nedaleko od Buzeta i trinaestogodišnjim agencijskim stažem, ispričala je za Glas Istre koja organizira ekskluzivne ture za izbirljive goste nadala se da će imati najbolju sezonu dosad. Međutim, kriza zbog pandemije koronavirusa sve je to sad gotovo propalo

“Masaža u prirodi s mirisom tartufa. Panoramski let helikopterom iznad Istre. Zašto ne? Krenuli smo s novim programima, masažama na otvorenom, piknicima u prirodi na kojima se gostima nudi degustacija tartufa, romantičnim večerama na vrhu Istre. Bilo je već upita za ovu godinu. Šveđani su se raspitivali koliko bi ih koštala privatna tura helikopterom po Istri. Trebala je ovo biti najbolja turistička sezona ikada, a onda je slijedilo korona otrežnjenje”, rekla je Majcan za Glas Istre.

Neki od izleta koje organizira su ekskluzivni lov na tartufe, Ročka freskoslikarska radionica, kostimirano turističko vođenje kroz Roč, Aleju glagoljaša i Hum, paragliding, planinarske ture, obilazak vinskih podruma i proizvodnje maslinovog ulja u Istri, privatne ture po želji gostiju. A, najčešći su joj gosti Amerikanci, Kanađani, Australci i Britanci.

Pomaci u posezoni

Kaže kako malim turističkim agencijama u unutrašnjoj Istri i inače nije lako, a sada moraju uložiti ogromne napore da uopće zadrže posao. “Sve je otkazano i stornirano do srpnja, a kako u srpnju i kolovozu uobičajeno imamo manje posla, tako će nama koji se bavimo izletima biti dosta prazno sve do rujna. Nekakve pomake očekujem u posezoni. Tek će tada, ukoliko se nastavi ovako stabilno epidemiološko stanje, biti moguće realizirati nešto od individualnih tura, za grupe od pet do deset ljudi koji će moći među sobom održavati udaljenost od metar i pol. Možda bude i nešto sitno ‘last minute’ programa”, priželjkuje Zdenka.

Majcan je otpočetka imala ideju za turističku agenciju koja organizira privatne i posebne “a la carte” ture kojima prezentira istarsku baštinu, njene specifičnosti, kulturne itinerere, glagoljicu i freske. U fokusu joj je organiziranje posebno kreiranih i dizajniranih privatnih tura i izleta po Istri, s dozom luksuza, čak i za samo jednog ili dva turista. “Riječ je o vrlo educiranim i zahtjevnim gostima, pa je udovoljiti njihovim željama doista pravi izazov. Možemo privući goste takve platežne moći”, uvjerena je Zdenka.

Osim privatnim i ekskluzivnim turama, kako bi tako mala agencija preživjela i izvan turističke sezone, u po nudi ima i određene kolaž programe od školskih terenskih nastava i vrtićkih izleta do team buildinga. Zdenka, kao turistički vodič, pruža i uslugu turističkog vođenja.

Planirala je zaposliti djelatnika

U ovoj godini trebali su krenuti još jače i ozbiljnije i s novim projektima, ali ih je zaustavila koronakriza. “Dogodilo se da sam imala pad od gotovo 90 posto prometa, a kasnije i 100 posto. Lani je situacija bila toliko dobra da sam planirala zaposliti još jednog djelatnika no, sada je sve palo u vodu. Trenutno za sebe koristim državne poticaje. Bavim se svime onime što se može napraviti od kuće, marketingom web stranica, stvaranjem nekakvih novih partnerstava, pisanjem blogova, kreiranjem novih izleta i projekata koji bi trebali zaživjeti u 2021. i 2022. godini”, kazala je Majcan.

