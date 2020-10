NADALI STE SE SUNČANOM VIKENDU? Meteorolozi će vas razočarati – ništa od toga, došlo je do promjene: ‘Najgore će biti u subotu…’

Ona jača kišna epizoda na rasporedu je u subotu poslijepodne. Najkišovitije će biti na sjevernom Jadranu, ali i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, u Gorskom kotaru i Lici. Jake oluje, tuča

Zanimljivo je reći da bi prije nailaska fronte, temperature u Slavoniji mogle dosegnuti i 30. Prolaskom fronte će zahladnjeti, ali lokalno će biti jakih oluja, pa i tuče. Na moru će biti nevera, tijekom kojih može biti i formiranja pijavica

Nova promjena vremena tijekom četvrtka će se primjećivati po jačanju jugozapadnjaka i juga, padu tlaka zraka, te gomilanju oblaka iz kojih mjestimice već može pasti i malo kiše, a i po promjeni raspoloženja, razdražljivosti i nesanici kod meteoropata, navodi Zoran Vakula, meteorolog HRT-a.

“Uvod je to u novo prilično promjenjivo razdoblje, koje će potrajati i početkom novoga tjedna. Osim povremene kiše, opet češće i obilnije na Jadranu i područjima uz njega, bit će i razmjerno vjetrovito, uz često umjeren, gdjekad i jak, na Jadranu i jači jugozapadni i južni vjetar, te osobito jugo. Uz sve to, nakon prolaznog osvježenja prošlih dana – sljedećih će temperatura zraka ponovno biti barem oko prosječne za doba godine, većinom čak i viša, posebice u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Stoga će i početak listopada, kao i ovogodišnji rujan – jedan od toplijih u povijesti mjerenja – pridonijeti ostvarenju i prošlih i aktualnih dugoročnih prognoza za jesen i posljednju četvrtinu ove iznadprosječno tople godine”, navodi Vakula za HRT.

‘Ona jača kišna epizoda na rasporedu je u subotu poslijepodne’

Meteorologinja N1 televizije, Tea Blažević navodi kako će novu promjenu vremena najaviti jugo i južnjak, koji će zapuhati već danas i jačati u noći. U petak će vjetar biti na udare olujne jakosti, dizat će visoke valove, što će rezultirati problemima u pomorskom prometu. Na sjevernom Jadranu lokalno će biti obilnije oborine tijekom petka, iako će nestabilnosti biti duž većeg dijela obale, u Gorskom kotaru i Lici.

“Ona jača kišna epizoda na rasporedu je u subotu poslijepodne. Najkišovitije će biti na sjevernom Jadranu, ali i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, u Gorskom kotaru i Lici. Jake oluje, tuča

Zanimljivo je reći da bi prije nailaska fronte, temperature u Slavoniji mogle dosegnuti i 30. Prolaskom fronte će zahladnjeti, ali lokalno će biti jakih oluja, pa i tuče. Na moru će biti nevera, tijekom kojih može biti i formiranja pijavica”, navodi Tea Blažević.

Idućih dana nestabilno uz povremenu kišu

Damjana Ćurkov, meteorologinja RTL-a, pak, navodi kako će danas u središnjim predjelima i u nastavku dana biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura između 20 i 23 stupnja. U Slavoniji djelomice sunčano, prolazno uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura oko 20 stupnjeva. U Dalmaciji i poslijepodne pretežno sunčano. Na sjeveru će prema kraju dana biti malo oblačnije. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a temperatura između 20 i 23. Na sjevernom Jadranu i u gorju prema večeri sve oblačnije, ponegdje će pasti i malo kiše – uglavnom oko Rijeke i u Gorskom kotaru. Uz južinu temperatura između 16 i 22 stupnja.

“U danima pred nama sve nestabilnije, već će u petak kiše biti uglavnom u gorju, a zatim tijekom vikenda i drugdje u unutrašnjosti. Nestabilno uz povremenu kišu ostaje i u novom tjednu. Idućih dana će puhati slab do umjeren, prolazno i pojačan vjetar s juga uz koji će temperatura do subote rasti, a onda će od nedjelje biti u blagom padu”, navodi Damjana Ćurkov. Što se, pka, tiče Jadrana, Ćurkov navodi kako će idućih dana biti nestabilno s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim. U petak će puhati jako i olujno jugo, zatim oštro i lebić. U novom tjednu vjetar ostaje južnog smjera, ali će biti slabiji. Za vikend će uz obalu biti ugodno toplo, zatim u novom tjednu malo niža temperatura.

“Listopad je, klimatološki gledano, pravi predstavnik rane jeseni. Vrijeme je na kopnu često stabilno, a stabilnost u hladnijem dijelu godine znači česte i dugotrajne magle. Dani su sve kraći pa zbog toga imamo manje sunčanih sati, navodi Damjana Ćurkov za RTL.