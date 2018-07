NADAJU SE DA ĆE SVE PROĆI BEZ TUŽBE: BiH će poduzeti mjere kako bi vratila u posjed imovinu u Hrvatskoj

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pozvalo je u utorak vlasti na svim razinama u toj zemlji da pred nadležnim sudovima u Hrvatskoj pokrenu postupke kako bi osigurali vraćanje u posjed imovine koja je vlasništvo pravnih subjekata iz BiH, potvrdio je novinarima u Sarajevu član bosanskohercegovačkog državnog vrha Mladen Ivanić.

Status imovine BiH, entiteta i pravnih subjekata iz BiH u Hrvatskoj bio je temom redovite sjednice Predsjedništva BiH održane u Sarajevu zbog nedavnih izmjena hrvatskog Zakona o upravljanju državnom imovinom kojima je otvorena mogućnost davanja pod koncesiju do 30 godina i onih objekata koji nisu u uporabi, a vlasništvo su drugih država odnosno njihovih ravnih subjekata.

“Mi iz BiH smatramo da tu ima puno elemenata koji ugrožavaju prava naših subjekata”, kazao je Ivanić novinarima pojašnjavajući kako je stoga Predsjedništvo BiH zatražilo od Pravobraniteljstva BiH da što prije stupi u kontakt s nadležnim tijelima vlasti u Hrvatskoj kako bi se riješio ovaj problem odnosno osiguralo vraćanje imovine.

BiH je kao država do sada pokrenula postupke priznavanja prava vlasništva u sedam slučajeva i oni se vode pred sudovima u Hrvatskoj no entiteti i pravni subjekti u BiH to uglavnom nisu učinili pa im je Predsjedništvo BiH uputilo poziv da poduzmu odgovarajuće korake.

“Nadamo se da će ove aktivnosti dovesti do međusobnog sporazuma jer bi u protivnom Bosni i Hercegovini preostala samo tužba, a mi se nadamo da do toga neće doći”, kazao je Ivanić.

Problem raspolaganjja imovinom koju pravni subjekti iz BiH imaju u Hrvatskoj bio je i na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH koja je također održana u utorak.

Ministar pravosuđa Josip Grubeša nakon sjednice je novinarima kazao da su dogovoreni pravni koraci radi rješavanja ovog problema, ali je istaknuo kako je jasno da je pravo vlasništva zagarantirano ustavom te stoga neće biti otuđivanja imovine stvarnih vlasnika koja se nalazi u Hrvatskoj.

“To nam je sada poticaj da pojačamo naše bilateralne pregovore sa institucijama iz susjednih zemalja kako bi se imovina zainteresiranim osobama iz BiH uredno vratila”, kazao je Grubeša.

Rekao je da je iz Hrvatske dobio objašnjenje kako eventualno davanje devastiranih objekata pod koncesiju ne znači da ta imovina može biti stavljena pod hipoteku.

Na pitanje kolika je uopće vrijednost imovine u Hrvatskoj na koju subjekti iz BiH polažu pravo Grubeša je odgovorio konstatacijom da je riječ uglavnom o zapuštenim objektima za koje godinama nitko nije plaćao nikakve komunalne i druge naknade.

“Jasno je da se radi o najatraktivnijim nekretninama na jadranskoj obali, da one imaju svoju vrijednost. Ali, prije svega, ne bi trebali nagađati o vrijednosti nekretnina. Trebamo zasukati rukave i bilateralnim razgovorima naći način kako ćemo tom imovinom dalje raspolagati”, kazao je ministar pravosuđa BiH.