NACIONALNI STOŽER ZATRAŽIO DA SE OPET USPOSTAVE KARANTENE: ‘Tomislavac’ je spreman, tamo će ići zaraženi turisti

Za eventualni drugi val epidemije Covida-19 priprema se hrvatski zdravstveni sustav. Nacionalni stožer civilne zaštite zatražio je od lokalnih stožera uspostavu karantena. U Zagrebu će ona biti na Sljemenu, u Tomislavovom domu, gdje već stiže zaštitna oprema i dezinficijensi.

“Prvu karantenu smo imali u ožujku. Medicinske sestre i tehničari iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” radili su taj dio karantene ovdje na Sljemenu, u Tomislavcu. Sada se pripremamo za ovaj drugi dio koji nas možda očekuje”, kazala je za RTL Danas medicinska sestra u NZJZ-u Enida Sičaja.

U ožujku je ondje već bila karantena

Iskustva ondje imaju jer je karantena bila u Tomislavovom domu dok nije preseljena u Hotel I. Kroz nju je prošlo dvadesetak ljudi. U domu su 44 sobe – 11 jednokrevetnih i 33 dvokrevetne sa sanitarnim čvorom. Osoblje i korisnici će biti odvojeni, a od subote su sve sobe spremne za korištenje. Iz Grada poručuju kako su svjesni nedostataka zbog lokacije, ali ističu da je taj objekt u njihovu vlasništvu.

“U prošlom periodu imali smo ta iskustva i zato smo mislili da bi bilo bolje tražiti od Nacionalne razine koja upravlja KB-om Dubrava da se u tim kapacitetima nađu određeni prostori za izolaciju bolesnika koji nemaju manifestnu kliničku sliku”, objasnio je pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč.

‘Tomislavac’ iskorišten jer je u vlasništvu Grada

Ispred KB Dubrava vojska je u ožujku postavila ekspedicijski kamp s 25 šatora, koji su sada prazni. Mjesečni troškovi njihovog čuvanja i održavanja su 8000 kuna, a u lipnju je samo jedan bio korišten za uzimanje uzoraka krvi. Za klimatizaciju je potrošno 400 litara goriva vrijednog gotovo tri i pol tisuće kuna. Troškove će “proizvesti” i hotel Tomislavov dom koji je prošloga tjedna prestao s uobičajenim radom ponovno postavši karantenom.

“Sasvim sigurno će biti riječ o velikim iznosima, ali mi nemamo alternativu. Dio tih sredstava, ako je riječ o turistima ili stranim državljanima, snosit će ili oni sami ili njihova osiguravajuća društva”, kazao je Jeleč za RTL.

Korisnici će ondje hranu dobivati ispred vrata, a Edina Dičaja objašnjava kako će izgledati druge aktivnosti u karanteni..

“Komuniciramo putem telefona, svakodnevno im mjerimo temperaturu, dajemo terapiju u dogovoru s doktorima. Svaki dan smo u kontaktu. Puno je ljudi u ekipi da bi se to moglo organizirati”, kazala je.

U karantenu mogu turisti i njihovi kontakti

Od sutra u karantenu u Zagrebu mogu zaraženi turisti, njihovi kontakti kao i domaći koji nemaju gdje. A karantenu ima i Rijeka. Tamo je na raspolaganju 16 soba, a trenutno su sve prazne.

“Moram reći kako ne razumijem da je to posao koji moraju raditi lokalni stožeri, pogotovo ne na ovakav način. Ako je to potrebno raditi, onda je to trebalo raditi nekim aktom mobilizacije prostora, a ne da se nas dovodi u situaciju da moljakamo poslovne subjekte da nam ustupe prostor za tu namjenu”, kazao je za RTL Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke.

