Nacionalni stožer civilne zaštite će u 11 sati održati konferenciju za medije petkom, na kojoj će izvijestiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Hrvatskoj te trendovima uočenima u proteklom razdoblju.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 596 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3353. Među njima su 372 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 47 pacijenata. Preminule su 2 osobe.

Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) u četvrtak je objavio revidiranu epidemiološku kartu po kojoj je cijela Hrvatska završila "u narančastom", što znači povećani rizik od zaraze koronavirusom.

Ranije ovoga tjedna smo dosegli magičnu brojku od 50 posto odraslih građana cijepljenih jednom dozom, stoga se očekuje da će biti riječi i o tome, pogotovo ako se uzme u obzir najavljeno cijepljenje djece starije od 12 godina i sve veća rasprava o tome treba li ili ne treba uvoditi treću dozu.

Sudeći prema najavama šefa HZJZ-a Krunoslava Capaka, covid-potvrde mogle bi dobiti širu primjenu, naročito u sustavu zdravstva i socijalne skrbi. Iako je rekao kako će se postojeće mjere produljiti do 15. rujna, postoji mogućnost da su takve najave uvertira u nešto stroža pravila, iako je četvrti val, ustvari, već započeo.

Krunoslav Capak je govorio o epidemiološkoj situaciji: "Danas imamo 596 novooboljelih od 9532 testiranja. prije tjedan dana imali smo 468 novozaraženih od 9648 testiranih i tjedan prije smo imali 308 od 8973 testiranih. U prvih pet dana smo imali 2454 novooboljelih, tjedan ranije je to bilo 1865. ovaj tjedan imamo 31,6 posto vuiše u odnosu na prošli tjedan. Trenutna 14-dnevna incidencija je 143,40. Na ljestvici zemalja EU po 14-dnevnoj incidenciji na 100.000 ljudi, Hrvatska je 11. Po stopi smrtnosti na milijun ljudi, Hrvatska je sa stopom od 2049,2 na 20. mjestu. Udio pozitivnih slučajeva na testiranjima je 6,3 posto, prošli tjedan 5,2, a pretprošli 4,8 posto."

"Ostanak Hrvatske u narančastom je pohvalan ali mjere koje smo poduzeli nisu uvijek dovoljne. Vrlo je lako skliznuti s puta. Pročitat ću podatke o cijepljenje ne zato da vas plašim, nego da vam ukažem na cijepljenje. Od 16. do 22. kolovoza 81,4 preminulih, a 70,72 hospitaliziranih nije bilo cijepljeno. Neke bolnice, poput Infektivne klinke imaju 100 posto necijepljenih pacijenata. Zar to nije dovoljno da se ukaže da je cjepivo učinkovito? Četvrti val je tu, novi sojevi su tu. 50,69 posto cijepljenih nije dovoljno. Moramo biti spremni na nove izazove, počinje školska godina, ljudi se vraćaju kući, stiže hladna jesen.

Ministarstvo je osiguralo sve, osigurali smo cjepiva za sve, dodatne epidemiološke mjere u visokorizičnim slučajevima, educirali smo i pripremali za borbu protiv koronavirusa... ono što nedostaje jest osobna odgovornost. Samo tako možemo spriječiti širenje zaraze.

Nevjerojatan skup zdravstvenih stručnjaka se skupio kako bi brzo iznjedrili cjepivo. To su potvrdile sve relevantne agencije. I podaci koje sam ranije spomenuo govori o tome da je cjepivo učinkovito.

Moram odbaciti sve kritike da se radi o zatiranju prava cijepljenjem i epidemioloških mjera. Ne mogu vjerovati da netko nastoji ispolitizirati bolest koja je odnijela 4 milijuna života i epidemiološke mjere. Moram ustati protiv toga. Mjere su tu da čuvaju zdravlje, a ne da uskraćuju prava i obveze. Virus nalazi načina da ostane među nama i on mutira. Oni koji se ne žele cijepiti, ne pridržavaju se mjera su suradnici virusa.

Mi možemo i moramo pobijediti epidemiju. No, to možemo učiniti samo na čvrstim stavovima i zdravim temeljima. Raste broj cijepljenih, ali i onih koji se ne pridržavaju mjera. No, jedno ne ide bez drugog. Jedno ne isključuje drugo i samo s ta dva faktora zajedno možemo pobijediti virus", rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

"Razgovarali smo s predstavnicima ugostitelja posljednjih dana na sastanku s turističkim sektorom, gdje smo napravili analizu turističke sezone. Pridružujem se ocjeni ministra Beroša da nam je balans mjera, uz sve aktivnosti Ministarstva turizma i HTZ-a, omogućio da nam cijeli kolovoz Jadranska Hrvatska ostane u narančastoj zoni. Poznato vam je da smo i prošle godine krajem ljeta razgovarali s ugostitrljima i dogovarali mjere kako organizirati ugostiteljstvo početkom jeseni. To smo učinili i sad, olazeći od toga da virus neće nestati i da ga se možemo riješiti samo procjepljivanjem. Dok se to ne dogodi, moramo se naučiti živjeti s virusom. Tu se slažem da nam je potrebna osobna odgovornost, ne vjerujem da u zadnjih 18 mjeseci netko ne zna kako spriječiti da i sami budemo inficirati. Ponavljamo i ponavljat ćemo temeljne mjere, osobna higijena, izbjegavanje bliskih kontakata, prozračivanje zatvorenih prostora. Sad je propuh dobro napraviti svakih 10-15 minuta, jer se tako raspršuje aerosol. Ta se mjera pokazala najefikasnijom.

Da, razgovarali smo i da, planiramo otvoriti zatvorene dijelove ugositteljskih objekata od 1.9., uz preporuke HZJZ-a, koje će biti dodatno ažurirane. U razgovorima s predstavnicima ugostiteljima smo dobili čvrsta uvjeravanja da će svi vlasnici kafića pridržavati se epidemioloških mjera i da će inzistirati da se i njihovi gosti pridržavaju. To je jedini način da život nastavi ići dalje", poručio je šef stožera Davor Božinović. Dodao je da će radno vrijeme ostati do pooći i da se ništa ne mijenja, osim otvaranja zatvorenih dijelova.

"Mi se trudimo da povećamo dostupnost cijepljenja u udaljenijim krajevima. Imamo nekoliko autobusa u županijama koji idu po mjestima za one koji se žele cijepiti, a ne mogu doći do županijskih centara. Pričamo i s obiteljskim liječnicima u ruralnim krajevima i udaljenijim mjestima, da kontaktiraju necijepljene pacijente. Sva županijska središta imaju mobilne timove i cijepe po kućama.

HZJZ je pripremio edukacijski materijal pomoću kojeg ćemo nešto više od 1000 patronažnih centara o prednostima cijepljenja, pa će one nastupati kod ljudi i dogovarati cijepljenje s liječnicima. Razmislite koliko treba mobilnom timu da cijepi osobe, a na jednom punktu možemo cijepiti i do 2000 ljudi dnevno. To je najmanje efikasan način, ali je potreban", rekao je Capak.

