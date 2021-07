Nacionalni stožer civilne zaštite u 11 sati je održao konferenciju za medije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Ondje je predstavio najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u posljednja 24 sata, ali i odgovarao na aktualne teme.

Očekuje se osvrt na najnoviju epidemiološku kartu Europe, na kojoj je Jadranska obala označena narančastom bojom, ali i rasprava o mogućem uvođenju obveznog cijepljenja u pojedinim resorima. Bit će obznanjene i promjene u epidemiološkim mjerama.

Šef Stožera, Davor Božinović, je rekao da na ulazu u NSK nisu svi imali covid potvrdu, pa je zamolio sve da stave maske.

Ministar zdravstva Vili Beroš je rekao da je u zadnja 24 sata zabilježen 131 novi slučaj zaraze, aktivnih je slučajeva 685. Testirano je 3966 osoba, na bolničkom liječenju je 112 ljudi, 12 na respiratoru. Jedna osoba je preminula. U samoizolaciji je 3826 osoba.

Povećana incidencija

Šef HZJZ-a Krunoslav Capak je rekao da smo prije tjedan dana imali 87 novooboljelih od 3678, a tjedan prije 92 novooboljela od 4362 testirana. U prošlom tjednu, u prvih pet dana smo imali ukupno 443, dok za ovaj tjedan imamo 523, što je za 18 posto više. U isto vrijeme prošle godine imali smo prosječno 66 oboljelih dnevno, dok je taj prosjek 104. Na današnji dan 2020. smo imali 86 oboljelih. Sada smo lošiji nego što smo bili na početku tourističke sezone prošle godine. To je ozbiljna poruka da poštujemo mjere, a sad imamo i cjepivo.

Prosječna incidencija je u RH 31,4, najnižu incidenciju ima Istra 3,4, a najvišu Zadarska 201. Hrvatska je na 12. mjestu u EU-u po incidenciji, a po smrtnosti na milijun stanovinika smo 20. s 2028,7. Prosjek oboljelih među testiranima je u zadnjih tjedan dana 2,7.

HZJZ je objavio niz videa u kojem su poznate osobe progovorile o svojim iskustvima s covidom, a imamo i videa o cijepljenju. Emitiranje počinje danas na društvenim mrežama.

Narančasta obala je znak

"Prijelaz naše obale iz zelene u narančastu zonu je znak da je covid opaka bolest, no imamo sve preduvjete da to ponovno zazelenimo i vratimo sigurnost u Hrvatskoj. Ključ je u našim rukama, Vlada je kupila dovoljan broj besplatnih cjepiva, imamo jake cjepne timove, covid potvrdu koja već sada vraća život u normalu. Lakše je posijati zrno sumnje, nego graditi povjerenje. To je ono što mi pokušavamo od početka. Idemo težim putem, ali želimo naći suživot s virusom. Imamo teškog i jakog protivnika s druge strane. Antivakseri imaju svoju kampanju koja je toliko jaka da i u Bijeloj kući provjeravaju njenu učinkovitost. Moramo odabrati trebamo li vjerovati znanosti koja spašava živote ili neprovjerenim podacima.

Transparentno smo objavili anketu u resoru zdravstva koja nije bila zadovoljavajuća. Nakon animacije zaposlenika, proveli smo novu anketu po kojoj je u Ministarstvu zdravstva cijepljeno 63 posto, a dodavši one koji su preboljeli bolest dolazimo do 74 posto. Održat ćemo i predavanje u sklopu zaštite na radu kako bismo uvjerili preostale da se cijepe", poručio je Beroš.

"Ono što već duže vremena znamo, a sad imamo i potvrdu, da nam sva okupljanja koja nije moguće epidemiološki kontrolirati postaju žarišta bolesti. Nama je jasno da u ovo doba godine, pogotovo mladi ljudi žele provod, znaju da zaraza po njih ne predstavlja neku životnu ugrozu. No, svaka zaraza se broji i to su međunarodni podaci, pa je Jadranska obala postala narančasta na karti ECDC-a.

To je posljedica primanja velikog broja turista, u Hrvatskoj trenutno ima 750.000 turista. Vidi se razlika i među drugim državama Mediterana, ali i od kontinentalne Hrvatske. Ljeto je vrijeme kad ljudi sele na more, ljudi se hoće odmoriti, opustiti i nešto zatraditi. To je situacija koju mi imamo - veliki broj ljudi koji su na okupljanjima koja se ne kontroliraju se zaraze, pa jadranska Hrvatska postane narančasta.

Kalibriranje odluka

Morat ćemo kalibrirati odluke o kojima ćemo razgovarati u sljedećim danima. Ako će se nešto ograničiti, to ne znači da će se primjenjivati u dijelovima Hrvatske koji su zeleni. Sve ono što piše u odlukama se mora provoditi. Nisu te preporuke napisane da bi se napisalo. Ako piše razmak, covid potvrda, epidemiološka kontrola određenih događaja. Ako se neki događaji ne mogu kontrolirati, onda takve događaje treba zabraniti i ne treba raditi veliku znanost od toga. Zato postoje svi instrumenti u odlukama koje je stožer donio i koje se moraju primijeniti na lokalnoj razini. Ne može netko u Zagrebu znati što se događa u nekom gradu na moru, koji ne može znati što se događa u susjednom gradu. Zato postoje stožeri na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini i postoje odredbe", rekao je Božinović.

Capak je rekao da se mora voditi računa o svim aspektima. Komentirajući Kaićevu izjavu, rekao je da su epidemiolozi uvijek za strože mjere jer je tako najlakše spriječiti zarazu. No, moraju se nastaviti svi aspekti društva. "Ići ćemo na pooštravanje mjera i pojačavanje kontrole i testiranja na ulazu u takve objekte, a onda i na strože mjere. No, bolje je ovako, nego zatvarati objekte, pa da se mladi okupljaju negdje drugdje", rekao je Capak.

"U tijeku su međuresorni razgovori o toj temi. Sve opcije su na stolu, no nismo najbliži odredbi uvođenja obveznog cijepljenja. No, treba vidjeti hoće li biti to opcija u budućnosti. Bliži smo edukaciji o cijepljenju i stvaranju sigurnog zdravstvenog okruženja. Potvrde nisu prisila, već način da se uđe u suživot s virusom i ulaskom u klub sigurnih. Potvrda je i novi način komunikacije, jer je ona dokaz da smo napravili sve za svoje zdravlje, ali i dokaz drugima da smo sigurni. Nakon nekoliko sastanaka bit će postignut konsenzus, što ne znači da se neće mijenjati. Naglašavamo edukaciju i podizanje svijesti, a penalizaciju bacamo u drugi plan", rekao je Beroš na pitanje o kažnjavanju onih koji se unatoč obvezi neće cijepiti.

Capak je rekao da su primijetili nepovezanost među ljudima koji provode testiranja na terenu te se nada da će s boljom kontrolom taj problem nestati. Za građane Velike Britanije i za ostale treće zemlje, imamo odredbu da pri ulasku u zemlju trebaju imati potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, što je dovoljno. No, moramo razmatrati i druge opcije. Španjolska, Portugal, Nizozemska i Cipar imaju veću incidenciju od Velike Britanije pa bismo i prema njima trebali uvoditi odredbe. O tome ćemo još razgovarati.

Kontrolirani ulazak u zemlju

Božinović je dodao da se držimo nužnih razloga putovanja, među kojima je i turizam te smatra da se tako može kontrolirati situacija, jer postoji razlika između onih koji se dođu odmoriti i rezervirati smještaj, od onih koji se samo dođu provesti na dan-dva.

Capak je rekao da postoji čitav niz strožih mjera, uključujući i zabranu prelaska granice.

Narančasta kategorija u principu ne mijenja ništa, no govorimo o tome jer kad krene infekcija, brže se širi nego što se zaustavlja. Upozorio sam da se u kratko vrijeme može postići smanjenje zaraze, već očekujemo povećanje. No, nije isto ide li u tjedan-dva nekoliko posto ili raste eksponencijalno. Ako nismo pogođeni s dolascima iz nekih regija, ostat ćemo otvoreni. No, neke zemlje mogu zakomplicirati dolazak svojih građana u Hrvatsku, kao što Njemačka stavlja zadarsku županiju na crvenu listu. Oni demotiviraju svoje građane tako da im odrede obveznu karantenu kad se vrate u Njemačku, rekao je Božinović.

Mi kontorliramo tko dolazi, ali nama nije bitno nosi li netko njemačku putovnicu, ali ako dolazi iz ugroženih zemalja, mora imati ispunjen jedan od tri uvjeta. To je novi moment, gdje vidimo da se apliciraju nove mjere. Koristimo sve mehanizme koji su nam dostupni - cjepivo, znanstvene potvrde o trajanju imuniteta, testovi... Nisu države ili regije prenositelji virusa, zato kontroliramo svakog pojedinca, pa i naše građane iz inozemstva. Pratimo tko od kuda dolazi i svatko mora dokazati svoj epidemiološki status, dodao je.

Laucovi statusi

"Upravo cijepljeni, a ne necijepljeni su generatori novih virusnih varijanti", napisao je znanstvenik i član Vladinog savjeta Gordan Lauc na Facebooku. Alemka Markotić je komentirala da virolozi descima godina prate ponašanje virusa te da nema jednoznačnih odgovora. No, gdje god ostavimo prostora virusu on će se probati prilagoditi i naći načine da ponovno napravi infekciju. Ako mu nismo dovoljno brzo zatvorili vrata, on će uspjeti. Da smo imali velik odaziv i da smo dosad imali 80 posto procijepljenih dosad, zatvorili bismo vrata virusu i spriječili širenje zaraze. Ne možemo ispod tog postotka računati na veću zaštitu. Cijepljeni su sigurniji, ali ne ako oko njih ima ljudi koji se nisu cijepili. Kad bismo ubrzali cijepljenje, virus bi imao manje šanse. To je priča sa svim bolestima za koje postoje cjepivo, ali su s puno boljim ishodom.

Stožer se osvrnuo na najnovije izjave Zorana Milanovića. Božinović kaže da nije vidio izjavu, pa je neće ni komentirati. Osvrnuo se i na spašavanje turističke sezone. kaže da su dovoljne mjere koje su trenutno na snazi. Dodao je da im se obraćaju stožeri i drugi predstavnici gradova i županija s prijedlozima i promišljanjima. Dobili su dopis iz Istre, koji je nakon sastanka sa svim načelnicima potpisao župan Miletić. Rekao je da je situacija dobra i da se mjere provode, zbog čega Istra ima najnižu incidenciju. po tome možemo zaključiti da su mjere dobre, ako ih se pridržavamo. Tako možemo imati incidenciju od 2-3 posto, a možemo i drugačije. Pitanje je provedbe. Mi uvijek možemo i hoćemo i pratimo situaciju, no nema uporišne točke u odlukama Nacionanog stožera, ako se provedba mjera negdje pokazuje dobro, a negdje ne.

Brojanje težih slučajeva

Capak je potvrdio da su komunicirali prema ECDC-u da prikazuju županije. Odgovorili su im da je to nemoguće, jer bi morali povećati prikaz za ukupno 506 regija. No ECDC ima pisane podatke za svaku županiju, što se može koristiti za turizam. Božinović je dodao da je zajedno s ministricom turizma Brnjac poslao pismo europskim povjerenicima kako bi se riješio taj problem. Kad se takve odluke donose, potrebno je dobiti određeni broj zemalja na svoju stranu.

Markotić je rekla da je medicinski bitno pobrojati one koji su završili u bolnici ili su umrli. Više zemalja traži da se komunicira koliko je ljudi završilo u bolnici, respiratoru ili su umrli, a ne da se broje svi koji imaju pozitivan test, jer neki imaju blage simptome. Mnogi imaju nalaz samo u nosu, to je kolonizacija, a ne bolest. Sada se ide u smjeru toga da se vidi koliko je ljudi teško oboljelo, a ne koliko je ukupno pozitivnih u nekoj državi.

Beroš je rekao da su obje ankete bile neobavezne i anonimne. Nisu vodili računa o broju ispitanika, jer su neki radili od kuće ili bili na godišnjem. Sada su napravili veći obuhvat, ali opet nisu obuhvatili sve djelatnike Ministarstva zdravstva. Anketa ukazuje da je cijepljenih 63 posto, a imunih je ukupno 74 posto. Ne znam koliki je obuhvat u ministarstvu.

Božinović je rekao da je kontrola i provedba ključ. Ak je pitanje neki kafić u nekom gradu, postoji stožer u tom gradu. Pratimo trend na razini RH, ako taj trend nije dobar, možemo ići i prema strožim mjerama. No, za konkretna pitanja se treba obratiti lokalnom stožeru.