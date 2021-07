Nacionalni stožer civilne zaštite na konferenciji za medije govori o najnovijim informacijama o koronavirusu u Hrvatskoj.

"Prije tjedan dana smo imali 118 novoobljenih, a tjedan dana prije toga 113 novooboljelih. Prosječna incidencija po županijama je 25.3, najniža je u Istarskoj županiji, a najviša u Zadarskoj županiji. HALMED je zaprimio 2194 prijava na nuspojave od cjepiva Pfizer, 410 prijava na cjepivo Moderna, 1480 na cjepivo AstraZeneca i 37 na cjepivo Johnson&Johnson", kazao je Krunoslav Capak.

"Sada za razliku od prošle godine imamo rješenje, a to je cijepljenje. Već jutros sam podijelio s vama jednu informaciju na Twitteru. Američki CDC je analizom preminulih našao da 95,5 % preminulih nije bilo cijepljeno. To je indirekni dokaz da cijepljenje može spriječiti od smrti", kazao je Vili Beroš.

"U bolnicama je vrlo malo bolesnika s covid-om što je dobra vijest, ali čini nam se da ćemo opet imati one loše slike. Dva su razloga za to: prvi je širenja delta varijante virusa koji se brže širi od alfa varijatne. Drugi razlog je što dosta kućanstva se još nije procijepilo. Imamo opciju, a to je da ne budemo kukavice i da ispružimo rame za ta dva naša uboda ili da ostanemo zatvoreni i uskratimo sebi i drugima normalan život", rekla je Alemka Markotić.

Božinović govori o novim mjerama. "Maske za lice se više neće morati nositi kada u svim okolnostima, odnosno, u prostoru kada svi ljudi imaju digitalnu covid potvrdu. Našu iduću presicu, pod uvjetom da svi imamo digitalnu potvrdu, održat ćemo bez maski za lice."

Premijer Andrej Plenković u četvrtak je najavio da će cijepljenje biti uvjet za primanje mjere pomoći za očuvanje radnih mjesta. Oštro je na tu najavu reagirala oporba, a i ugostitelje je razljutila premijerova najava.

"Čak 7000 radnih mjesta na ovaj način je sačuvano. To je ono što je ova Vlada napravila. Očekujemo da svi oni koju su primili tu naknadu, ali daju određeni doprinos da iziđemo iz krize. Ne vidim razlog ukoliko cijepljenje može omogućiti normalan rad, zašto to i ne učinimo. Neki sada formiraju front protiv cijepljenja, ali vjerujem da će gospodarstvenici sada prepoznati naš iskorak jer želimo omogućiti bolju budućnost. Gosti sada mogu ući u neki klub s covid potvrdom, ali što je s djelatnicima toga kluba. Zar oni nemaju takvu odgovornost? Što neće osigurati sigurnost svojim gostima? Diskriminacije sigurno neće biti jer cijepljenje i dalje nije obavezno. Ova ideja mora naći mjesto i u zakonu i u ustavu", rekao je Beroš.

Štite li dvije doze od nove varijante virusa? "Mnoge kolege pričaju o tome da se ubrza cijepljenje, a ono štiti od svih težih oblika bolesti", kazala je Markotić.

U posljednja 24 sata zabilježena su 92 nova slučaja zaraze te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 544. Među njima je 139 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 13 pacijenata. Preminule su 3 osobe pa je ukupna brojka preminulih 8212.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 360.067 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 8212 preminulo, ukupno se oporavilo 351.311 osoba od toga 70 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je 3319 osoba. Do danas je ukupno testirano 2.157.376 osobe, od toga 4362 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 1. srpnjem utrošeno je 2.601.390 doza cjepiva. Dosad je 1.494.731 osoba cijepljena s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 1.106.659 primilo obje doze. Na dan 1. srpnja utrošeno je 32.938 doza cjepiva.