Javnost ne prestaje brujati o prelasku granice ministra Tome Medveda, koji je navodno prošle mjesec odlazeći u BiH na granici morao čekati. U MUP-u su zbog toga pokrenuli postupak utvrđivanja odgovornosti policajaca. Ministar Davor Božinović tvrdi, potpredsjednik Vlade trebao je imati prioritetni prolaz, dok iz Ministarstva branitelja poručuju da Medved nije tražio povlašteni status, javlja RTL.

"Uredno je čekao red i kad je ulazio i kad je izlazio, ništa nije tražio za sebe i sad odjednom ispada da netko tko je skroman mora braniti zbog svoje vlastite skromnosti, a predsjednik Medved to je", rekao je Božinović.

Iz Ministarstva branitelja kažu da Medved nema niti osobno osiguranje, a nije ni tražio povlašteni status. "Laž je da je ministar Medved napravio skandal navodnim pozivanjem ministra Božinovića i naložio da se policajci s graničnog prijelaza Županja disciplinski kazne, poziv na ovu temu se nije dogodio, niti je ministar tražio bilo kakve sankcije".

Policija si ne može priuštiti čekanje...

Iz Nacionalnog sindikata policije za RTL kažu da je dolazak bio najavljen i policajac ga je čekao, no Medved je prilično kasnio. "Ne može sebi policija priuštiti da čeka nekog ministra", govori Nikola Kajkić iz Nacionalnog sindikata policije. "Njegovo osiguranje je bilo obvezno javiti da će proći", dodao je.

Zbog Medveda je navodno cijela postaja morala na edukaciju. "Moje osobno mišljenje je da do ovakve situacije ne bi došlo da se potpredsjedniku Vlade dalo određenu kategoriju štićene osobe", tvrdi Zlatko Sokolar, bivši načelnik Uprave za granicu MUP-a. Ako se utvrdi propust u slučaju Medveda, među sankcijama su i suspenzija ili otkaz, no ipak vjerojatnije bi to bilo uzimanje dijela plaće.