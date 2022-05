Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek najmanje jednom mjesečno posjećuje premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima te ga informira o izvidima koje DORH provodi nad ministrom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivanom Paladinom, doznaje Nacional od dva neovisna izvora.

Oni tvrde da se Plenković izravno informirao kod Hrvoj Šipek nedugo nakon što je DORH pokrenuo pokretanje izvida protiv Paladine. Inače, raspitivao se i o drugim slučajevima, a njeni dolasci na Markov trg nisu nigdje evidentirani. Nedavno je i sam priznao da je telefonom nazvao glavnu državnu odvjetnicu.

"Ne sjećam se da je bilo koji dužnosnik tako jasno i glasno prozivao DORH, a to kažem i Hrvoj Šipek s kojoj sam se čuo danas i rekao joj da je nedopustivo da se takvo nešto radi, to je sramota", izjavio je premijer i predsjednik HDZ-a prije desetak dana.

Na to je odmah reagirao predsjednik Zoran Milanović, koji je tada bio u tiradi protiv Ustavnog suda, poručivši Plenkoviću da je to za politički izgon.

"Čovjek je zvao državnu odvjetnicu, to je protuustavno ponašanje, to je za opoziv, to je za izgon iz političkog života", rekao je Milanović dodavši da mu to nije prvi put i da ju je zvao da joj "kaže da ne dira njegova čovjeka". "Kako drugačije da protumačim njegovo ničim iznuđeno priznanje da je zvao, to nije prvi put", upitao se Milanović.

Odmah su se javili iz DORH-a i pokušali ispraviti nesporazum tvrdnjom da Hrvoj Šipek ne podliježe ničijim izjavama. "Kao i dosad, glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske neće komentirati izjave niti Predsjednika Republike Hrvatske ni predsjednika vlade Republike Hrvatske. Odgovornost za izrečene izjave je na osobama koje ih govore i koje bi pritom trebale biti svjesne ustavne definicije i položaja državnog odvjetništva kao samostalnog i neovisnog pravosudnog tijela", reakcija je DORH-a na izjave Plenkovića i Milanovića.