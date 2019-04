‘NACIONAL’ OBJAVIO PREPISKU BRKIĆA I VARGE: Meta špijuniranja bila i mlada atraktivna HDZ-ovka: ‘Ima li intime?’

‘Nacional’ je objavio navodnu prepisku Milijana Brkića i Franje Varge u kojoj su meta špijuniranja bile četiri osobe, od kojih je jedna 29-godišnja atraktivna HDZ-ovka

Tjednik “Nacional” objavio je navodnu prepisku Milijana Brkića i Franje Varge, protiv kojih je prošlog mjeseca podnesena prijava za špijuniranje više ženskih osoba.

“Ima li intime?”, pita Brkić Vargu u jednoj od poruka na što mu ovaj odgovara: “Malo”.

“I od nje”, nastavlja Brkić da bi Varga ponovio odgovor.

Sudeći po naslovnici “Nacionala”, postoji i prepiska Milijanovog brata Joze Brkića. “… ima tri maila koja koristi… Ova dva zadnja treba skroz uništiti. A možda i čitav joj mac”, piše Jozo Brkić.

Mlada HDZ-ovka u fokusu zamjenika šefa stranke

Tjednik otkriva i tko su, uz Karmen Brkić, bivšu suprugu potpredsjednika Sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a, još dvije od ukupno četiri osobe za čije su navodno špijuniranje, odnosno presretanje mobilne komunikacije, osumnjičeni Milijan Brkić, njegov brat Jozo Brkić, kum i bivši suborac Blaž Curić te bivši informatičar MUP-a Franjo Varga.

Riječ je dvjema mladim ženskim osobama, pišu, od kojih je jedna A.N. bila predmet interesa Milijana Brkića, a druga, A. V. njegova brata Joze. A.N. je atraktivna 29-godišnja dužnosnica HDZ-a iz Splitsko-dalmatinske županije, a A.V. je, pak, voditeljica marketinga u zastupstvu jedne ugledne strane kozmetičke kuće.

Uz sve to donose i razgovor s Franjom Vargom u kojem on otkriva kako je spreman surađivati s istražiteljima “jer ne želim robijati za druge”. “Predugo su me pravili budalom”, kazao je Varga Nacionalu.