NAČELNIKU ČIJI JE SIN SLUPAO SLUŽBENI AUTO OVO NIJE PRVI GRIJEH: Krim policajce je znao je koristiti kao taksiste

Pod povećalom javnost našao se načelnik splitske policije nakon što je njegov 18-godišnji sin uzeo njegovo službeno vozilo i doživio prometnu nesreću u njemu

Načelnik splitske policije Slobodan Marendić drugi puta u četiri godine naći će se pod povećalom unutarnje kontrole MUP-a, piše Jutarnji list.

Kao v.d. načenika splitskih policajaca 2014. godine Marendić je disciplinski kažnjen zbog nenamjenskog korištenja službenog vozila MUP-a u privatne svrhe, a sada je završio pod povećalom jer je njegov 18-godišnji sin potajno uzeo službeni automobil kojim je potom pijan skrivio materijalnu prometnu nesreću uz splitski Park pomoraca.

‘Bez znanja’

“Vozilom je pod utjecajem alkohola od 1,70 promila upravljao hrvatski državljanin (1999.). U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba već je nastala samo materijalna šteta. Vozilo je u vlasništvu Ministarstva unutarnjih poslova RH, a koristi ga načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Vozač (1999.) je član njegove obitelji te je, prema prvim informacijama, uzeo vozilo na korištenje bez njegova znanja. Glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim Ravnateljstva policije u Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku, a kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja i posljedično poduzele zakonom sve predviđene mjere”, priopćio je MUP.

Osjetio se sposobnim i hrabrim

Načelnik Slobodan Marendić je u razgovoru za Hinu rekao da je riječ o njegovu sinu koji će za mjesec dana napuniti 19 godina. Prema njegovim riječima, privatni mu automobil sinoć nije bio parkiran ispred kuće nego službeni ford focus. Sin mu je radio do jedan sat poslije ponoći, kući je došao u dva sata, javio se ocu, no nakon toga ga je nazvala djevojka i zamolila ga da je prebaci kući

“Sin mi se osjetio sposoban i hrabar, umjesto da je otišao leći kao što sam mislio, uzeo je ključ, otišao po djevojku i to se dogodilo. Udario je u most na Bačvicama. Srećom nikoga nije udario niti ozlijedio, a i sam je prošao bez ozljeda. On me nazvao odmah nakon nesreće i rekao mi što se dogodilo. Na vozilu su razbijena desna suvozačeva vrata i kotač je okrenut. Ima štete, ali ne znamo još kolika je”, izjavio je Hini načelnik Marendić.

Potencijalne sankcije

Moguće sankcije koje bi mogle zadesiti načelnika znat će se tek nakon završene obrade i istrage unutarnje kontrola. Marendićev sin će prekršajno odgovarati za izazivanje prometne nesreće s materijalnom štetom i morat će nadoknaditi štetu kad se ona utvrdi. Međutim, kako piše Jutarnji list, postoji i kazneno djelo neovlaštene uporabe tuđeg motornog vozila radi privremene uporabe za što je moguće dobiti i do tri godine zatvora.

Anonimna prijava

Marendić je prvi put bio disciplinski kažnjen nakon što je policiji pristigla anonimna prijava da se policijskim automobilom od studenoga 2013. do ožujka 2014. nakon završetka radnog vremena vozio iz Splita u Solin na račun policije, a njegovi su taksisti tada bili policajci Sektora kriminalističke policije, piše Jutarnji list.

Disciplinski sud MUP-a ga je kaznio oduzimanjem 20 posto od plaće.