Iz onoga što je do sada poznato proizlazi da će bez propusnice smjeti putovati među županijama oni koji uplate smještaj u hotelu ili apartmanu, ali ne i roditelji koji žele otići po dijete koje je kod bake u drugoj županiji

Odlukom Stožera ponovo se uvode propusnice za putovanje među županijama, a načelnik Sektora zagrebačke policijske uprave Davor Posilović za HRT je pojasnio na koga se sve zabrana ne odnosi.

“Kao i proljetos, postoje određene kategorije osoba i situacija, koje će biti izuzete od postojeće odluke. Radi se o osoblju nužnom za održavanje prometa i opskrbu, dnevnim migracijama zaposlenih u službama koje su bitne za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavi lijekova, sanitetskog materijala i slično, pacijentima koji zahtijevaju medicinsku skrb, putovanju na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće”, nabrojao je Posilović.

U obzir se uzima i dokument koji izdaje posladavac?

Istaknuo je da svi oni koji putuju iz županije u županiju, moraju posjedovati iskaznicu ili drugi identifikacijsku ispravu ili pak dokument s kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih skupina. Spomenuo je da će se u obzir uzimati i dokument koji izdaje poslodavac.

Na pitanje što treba učiniti osoba koja ne pripada niti jednoj kategoriji, već mora u drugu županiju kako bi išla na posao i s posla, Posilović je kazao da su to “situacije koje će vjerojatno zahtijevati izdavanje propusnice od nadležnog županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe”. ” U iznimnim situacijama koje nisu pokrivene odlukom dozvole može izdavati i ravnateljstvo civilne zaštite”, istaknuo je načelnik Sektora zagrebačke policijske uprave.

Važno da je putovanje ‘neophodno’ – procjenjivat će se od slučaja do slučaja

Govoreći o tome što bi moglo biti navedeno kao valjan razlog da netko napusti mjesto prebivališta Posilović je rekao da je to “ono neophodno”.

“To je nešto što se ni na koji drugi način ne može obaviti. Npr. to bi bila skrb o bolesnim ljudima, skrb o životinjama. Radi se o slučajevima čiji se cilj ni na koji drugi način ne može ostvariti, a da se ne napusti županija. To su izuzeci i procjenjivat će se od slučaja do slučaja, naglašava.

Ranije, govoreći za RTL Danas, šef Civilne zaštite Damir Trut decidirano je odgovorio da odlazak roditelja po dijete koje je bilo kod bake i djeda nije opravdani razlog za putovanje među županijama. Preciznije, Trut je na pitanje: ‘Neki roditelji su djecu odvezli bakama i djedovima, hoće li ih moći vratiti kućama, hoće li biti opravdanje da se moraju vratiti po djecu?’ jasno odgovorio: ‘To nije opravdanje i neće dobiti propusnicu’.

“Oni koji imaju rezerviran boravak drugdje, neće morati tražiti propusnice”

“Budući da postoji dio građana koji su rezervirali boravak u nekom drugom dijelu države, onda će morati pokazati dokument na kontrolno dokaznom punktu iz kojega će se moći vidjeti da je takva rezervacija već ranije napravljena i da je osiguran smještaj. U tim situacijama ne bi trebalo biti problema i neće se trebati tražiti propusnica”, kazao je Posilović.

Istaknuo je i da će kontrolno dokazni punktovi biti postavljeni na mjestima izlaska s područja županije. “Ako govorimo za područje grada Zagreba i Zagrebačke županije onda se tu radi o 13-14 kontrolno dokaznih punktova. To su mjesta frekventnijih prometnica, dakle riječ je o autocestama, državnim cestama, cestama koje vode iz županije u županiju,” kazao je.

“One koji se ne budu pridržavali odluke, morat ćemo vratiti natrag”

Poručio je da je smisao odluka o kretanju prije svega zaštita zdravlja građana. “Vjerujemo da će biti zanemariv broj onih koji se neće pridržavati odluke. Takve osobe morat ćemo okrenuti i vratiti ih na područje s kojega su došli. To je upozorenje”, izjavio je Posilović.

Govoreći o tome u kojim se slučajevima može očekivati kažnjavanje građana, kazao je da se to “treba sagledavati ne kroz samu odluku, već kroz moguću primjenu nekih kažnjivih odredbi drugih zakona kao što je zakon o sigurnosti prometa na cestama”.

“Ako osoba i nakon izdanog upozorenja, pa i naredbe, odbije postupiti po takvoj odluci, onda postoji mogućnost kažnjavanja. Postoji i u širem smislu mogućnost kažnjavanja ako takvo ponašanje prijeđe teoretski gledajući narušavanje javnog reda i mira. Takve mogućnosti su izrazito nepopularne, ali ih ne možemo isključiti”, istaknuo je Posilović u HTV-ovom Dnevniku.

