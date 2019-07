NAČELNIK U BORBI S DIVOVIMA: ‘Gazde Agrokora preko banke iz Hong Konga prodaju našu zemlju mimo zakona. Ovo je noćna mora!’

Samo nekoliko dana nakon objave Fortenove da prodaje nekretnine svojih tvrtki saznajemo za prvi sumnjivi slučaj: načelnik općine Bilje tvrdi da se 11 hektara zemljišta prodaje nelegalno

Kada je prije nekoliko dana, 16. srpnja, Fortenova grupa, tvrtka nastala iz Agrokora, nakon pretvorbe uz pomoć lex Agrokora, objavila da prodaje “nekretnine iz netemeljnog poslovanja”, i to ukupno 117 nekretnina, zemljišta i zgrada, naglašeno je da su sve nekretnine “u potpunosti spremne za prodaju i zadovoljavaju sve zakonske propise potrebne za kupoprodaju nekretnina”.

Željko Cickaj, načelnik baranjske općine Bilje (nezavisni) jedan je od onih načelnika i gradonačelnika s kojima su predstavnici Ministarstva poljoprivrede razgovarali kada se htjelo da se jednostavno prevedu povoljni ugovori o koncesiji na državno zemljište koje je svojedobno potpisivao ministar poljoprivrede Petar Čobanković s vlasnikom Agrokora, Ivicom Todorićem, na nove vlasnike. Njegova općina je, kao i drugih tridesetak općina i gradova, već odavno u neizbježnom odnosu s tvrtkama iz Agrokora, odnosno, Fortenova grupe i naravno da je on išao posebno pažljivo proučiti što to Fortenova grupa prodaje i je li nešto od te imovine i na području općine Bilje.

Kaže da je već svašta prošao u ovoj borbi oko aneksa, ali da ga je svejedno zapanjilo kada je na popisu, u oglasu Forenova grupe koja poziva sve moguće kupce, iz cijelog svijeta našao i komad zemlje, nipošto majušan ili beznačajan, nego ozbiljnih 11 hektara – koje su u vlasništvu općine Bilje. I to nije “komad zemlje” iz one kolekcije o koja je zahvaćena ugovorima o koncesiji i za vrlo male novce dodijeljena Belju na korištenje, nego zemlja na kojoj je Belje trebalo izgraditi proizvodne pogone, ali nije – te je općina Belje u zemljišnim knjigama uredno upisala “zabranu raspolaganja”.

“Ovo sad već počinje izgledati kao noćna mora. Godinama strpljivo rješavamo pitanje tog zemljišta, proveli smo sve po zakonskim propisima, ali kao da se suočavamo s nekim ‘divom’, s nekom nadnaravnom silom koja to sve ignorira i radi po svojem. Sada se nalazimo u situaciji u kojoj su novi vlasnici Agrokora, putem banke iz Hong Konga, već upisali hipoteku od milijardu i 60 milijuna eura i na to zemljište, a sada ga i prodaju. Ono što smo govorili, da se putem lex Agrokora otvorio prostor novim vlasnicima Agrokora da rade što žele, mimo hrvatskih zakona, postaje stvarnost.“, govori Željko Cickaj u razgovoru za Net.hr.

Radi se o zemljištu u sjevernom dijelu naselja Bilje, unutar poslovne zone Bilje-sjever, a u oglasu Fortenova grupe kaže se da je “trapezastog oblika”, površine 107.421 kvadratnih metara, te da je pogodno za “investicijsku izgradnju”. Fortenova grupa se, naprosto, ponaša kao da se to isto zemljište, na temelju opsežne dokumentacije koju nam pokazuje načelnik Željko Cickaj, već odavno nije trebalo vratilo u posjed općine Bilje zbog neispunjena ugovornih obaveza.

Zemljište je darovala Vlada uz obavezu da postane poslovna zona

Priča o prekrasnom trapezastom komadu zemljišta počinje još 2005. godine: tadašnji ministar gospodarstva, Damir Polančec potpisao je s tadašnjim načelnikom općine Bilje, Žarkom Zelićem Ugovor o darovanju za cijeli kompleks zemljišta (u kojem je obuhvaćen i ovaj dio) s obvezom da općina na tom području izgradi gospodarsku zonu. Bilje je tada i prionulo na izgradnju komunalne infrastrukture i parcele su potom prodane različitim tvrtkama – trapezasto zemljište ispod delekovoda, na putu prema Belju, prodano je Belju za približno tri i pol milijuna kuna, ali uvjetno – uz obavezu da se na tom području izgrade gospodarske zgrade (mljekara, klaonica itd.). Kupoprodajni ugovor je bio i predmet sumnje “je li bilo pogodovanja”, cijeli je postupak istraživao i Uskok, ali 2015. godine Uskok je odbacio sve sumnje, te je utvrđeno da je cijeli postupak proveden zakonito.

Željko Cickaj, nakon što je izabran za načelnika 2013. godine, i raspetljavanja problema iz razdoblja prethodne načelnice ( Ružica Bilkić, HDZ) odlučio je sve ugovore i ugovorene obaveze u gospodarskoj zoni ponovno pročešljati. “Bilo je evidentno da Belje nije poštivalo ugovor, nisu izgrađene gospodarske zgrade, zemljište je korišteno kao oranica, sadio se kukuruz, ubirali su se poticaji kao da se radi o poljoprivrednom zemljištu. Ni sam ne znam s koliko sam menadžera razgovarao. Pravdali su se poteškoćama u poslovanju”, prisjeća se Cickaj razdoblja kada je pokušao revitalizirati gospodarsku zonu. Pokazuje nam i dopis koji je potpisao tadašnji direktor Belja, Dalibor Poznić, u kojem se pravda recesijom i problemima u hrvatskom gospodarstvu.

Cickaj kaže da nije bilo upitno treba li izaći u susret Belju ili ne. “Belje je važno za Bilje i nastojali smo naći rješenje”, kaže Cickaj. U rujnu 2016. godine on, kao načelnik, i novi direktor Belja, Davor Bošnjaković, sklapaju ugovor o prolongiranju obaveza Belja na kupljenom zemljištu. U tom dodatku ugovoru, doslovno je utvrđeno što će sve Belje učiniti u naredne dvije godine, te da u slučaju neispunjena tih obaveza slijedi raskid ugovora, a da kupac (Belje) nema pravo na povrat novca. “Navedeni iznos predstavlja iznos naknade štete Prodavatelju koji iznos ima pravo u cijelosti zadržati zbog neispunjena ugovornih obveza od strane Kupca”, stoji između ostalog u dodatku ugovora koji nam je pokazan.

No, niti dvije godine kasnije, u rujnu 2018. Belje nije ništa izgradilo, i dalje su zemljište koristili kao poljoprivredno i načelnik Željko Cickaj je pokrenuo proceduru raskida ugovora. U zemljišne knjige je upisana zabrana raspolaganja zemljištem. “Predsjednik Uprave Belja, Davor Bošnjaković, bio je upoznat sa svime i niti u jednom trenutku nije rekao da smatra da nismo u pravu. Konačno, imali smo sve dokumente, crno na bijelo”, kaže Cickaj. Bilo je to vrijeme kada je Agrokorom već upravljala izvanredna uprava na temelju lex Agrokora, predvođena prvo Antom Ramljakom, a potom Fabrisom Peruškom. “Komunicirao sam najviše s njihovim savjetnikom za poljoprivredu, Vladom Čondićem Galiničićem. I on me cijelo vrijeme uvjeravao da je – sve u redu”, kaže Cickaj.

Savjetnik izvanrednog povjerenika ne želi se više javljati

Nakon što je Belje i dalje nastavilo koristiti zemljište kao poljoprivredno, u veljači ove godine uputio im je dopis i zatražio da ga prestanu “obrađivati”, no Belje ne reagira. U ožujku ove godine uputio je i službeni dopis izvanrednom povjereniku Fabrisu Perušku i službeno zatražio skidanje teret na nekretnini u Poslovnoj zoni Sjever Bilje obzirom da je navedena nekretnina prodana pod povoljnim uvjetima pa je stoga i teretno upisana – zabrana otuđenja i opterećenja.

Načelnik Bilja kaže da je tada zvao i Peruškovog savjetnika Čondića i pitao ga kada će se riješiti problem zemljišta iz Bilja, a on ga je molio da se strpi desetak dana. I od tada se savjetnik Čondić niti ne želi javiti na pozive načelnika Cickaja. “Zvao sam ga i sada. I pisao mu. No, nije mi niti uzvratio. To je posve jasna poruka”, komentira načelnik Cickaj ponašanje Fortenova grupe u slučaju zemljišta iz Bilja.

“Valja naglasiti da je općina Bilje samo posjednik tog zemljišta. To je bilo državno zemljište koje je darovano Bilju da bi se stavilo u funkciju unutar gospodarske zone. Prije godinu dana mi smo dobili i upit Ministarstva državne imovine za svo to zemljište, je li stavljeno u funkciju. Dakle, Bilje odgovara za to zemljište. Ako nije stavljeno u funkciju, mi ga morao vratiti državi. A tvrtka koja ga je povoljno kupila uz uvjet da bi gradila gospodarske objekte, taj uvjet nije ispoštovala. No, sada ga prodaje kao da tih uvjeta i obaveza nije niti bilo. Kao da nema naših zabilježbi u zemljišnim knjigama. Odvija se zastrašujuće kršenje zakona i pitam se što je sljedeće, i hoće li itko reagirati”, kaže načelnik Cickaj.

Odvjetnik općine već je pokrenuo sve što je u njihovoj moći: stavljena je zabrana raspolaganje na ovaj natječaj, šalju upit DORH-u… Načelnik Cickaj se obratio i saborskom Odboru za poljoprivredu i dalje pokušava komunicirati i sa Fortenova grupom. “Pokazuje se da sam bio u pravu kada sam tvrdio da je lex Agrokor udar na hrvatski pravosudni sustav i da ni sami nismo svjesni s kakvim ćemo se posljedicama susretati. Vlasnici Fortenova grupe se ponašaju kao da su iznad Hrvatske. I mi i dalje ne znamo što će sve još Fortenova grupa zahvaljujući lex Agrokoru pokušavati činiti s hrvatskom imovinom”, upozorava načelnik Cickaj.

On sam će se kaže, boriti do zadnje pravosudne instance za ovo zemljište u Bilju jer naprosto ne želi vjerovati da se ovako može “legalizirati čista otimačina”. “Nadam se da će se probuditi i oni iznad, od DORH-a na dalje. Ovo je slučaj u kojem će se vidjeti ima li granica za nove vlasnike Fortenova grupe ili oni doista imaju dopuštenje da rade što hoće”, kaže Cickaj. Net.hr je uputio i upit Fortenova grupi o spornoj prodaji zemljišta ali do zaključenja teksta nismo primili odgovor.