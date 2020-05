NAČELNIK ŠKABRNJE NIJEČE DA JE OPĆINSKI NOVAC TROŠIO NA SEBE: ‘Nadam se da ću dokazati da sam trošio za dobrobit općine’

‘U USKOK-u tvrde da je svaka večera koja je plaćena općinskim novcem, a za koju nije navedeno tko je bio na večeri, oštetila općinski proračun, ali dokazat ću da je sve i jedna stavka bila u korist Općine, a ne za vlastitu korist’

Načelnik Općine Škabrnja, Nediljko Bubnjar, vjerojatno će se naći na optuženičkoj klupi jer USKOK je u srijedu objavio da je proširio istragu protiv njega koja je pokrenuta u siječnju. Sumnja se da je potrošio najmanje 140.000 općinskih kuna za osobne svrhe. No, on nije jedini u toj priči jer je USKOK prošle godine podigao optužnicu i protiv njegove zamjenice Kristine Erlić zbog sumnje za zloporabu položaja i ovlasti kao i krivotvorenja isprava. USKOK kaže da su općinu oštetili za gotovo 900.000 kuna.

“Nemam što komentirati, dečki rade svoj posao i to je to. Oni imaju svoje osnove, a ja se mogu nadati da ću sve njihove stavke za koje me teretu uspjeti pobiti i dokazati da su svi novci potrošeni u korist Općine Škabrnja, a ne na njenu štetu”, rekao je Bubnjar za Zadarski.hr nakon što je izašla vijest da je istraga proširena.

Za što se sve Bubnjara tereti?

Istraga je proširena zbog dodatnih 140.000 kuna, a ono za što sve Bunjara terete jest da je tijekom 2019. debitnom i kreditnom karticom koje su izdane u općini, u više navrata, preko bankomata ili dolaskom u banku podigao najmanje 11.000 kuna. Taj novac koristio je za svoje potrebe te je tim karticama u više navrata u različitim ugostiteljskim objektima i trgovinama u inozemstvu i Hrvatskoj platio privatne troškove ukupnog iznosa od najmanje 136.546 kuna.

“U USKOK-u tvrde da je svaka večera koja je plaćena općinskim novcem, a za koju nije navedeno tko je bio na večeri, oštetila općinski proračun, ali dokazat ću da je sve i jedna stavka bila u korist Općine, a ne za vlastitu korist. U tome nema dileme. Nisam točno siguran koje su sada stavke u pitanju, ali ću se do iskaza dobro pripremiti i analizirati sve za što me terete”, kazao je načelnik dalmatinske općine za Zadarski.hr koji uskoro pred USKOK-om treba dati svoj iskaz.

