NAČELNIK OPĆINE KALNIK IMA 279 NEKRETNINA I VELIKU UŠTEĐEVINU: ‘Sve sam naslijedio i želim se toga riješiti poklanjanjem’

SDP-ov Mladen Kešer ima 279 nekretnina, od čega četiri tvrtke koje želi pokloniti Ministarstvu pravosuđa, Državnoj geodetskoj upravi i medijima te 896.000 eura ušteđevine i 2,8 milijuna kuna potraživanja

Mladen Kešer, SDP-ov dugogodišnji načelnik Općine Kalnik s oko 1600 stanovnika, za razliku od ministara, pravi je veleposjednik. On je naime u svoju imovinsku karticu upisao čak 279 nekretnina i gotovo 900.000 eura štednje, doznaje 24sata. Tako su se na popisu našle kuće, vinogradi, voćnjaci, livade, oranice i brojne druge nekretnine. Uz sve to, suvlasnik je nekoliko tvrtki, zbog kojih je već bio u sukobu s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa.

Oni su ga kaznili s 30.000 kuna zbog poslovanja općine s njegovim tvrtkama. Pokrenuli su i postupak jer je općinski novac završavao u Nogometnom klubu Kalnik, čiji je on bio predsjednik nadzornog odbora te u Udruzi vinogradara i KUD-u Kalnik, čiji je bio član. On, pak, tvrdi da druge općine s kojima njegove tvrtke posluju duguju 8,5 milijuna kuna, iako je naveo “samo” 2,8 milijuna kuna potraživanja, od čega 1,8 milijuna drugih potraživanja, a gotovo milijun kuna pozajmica.

“Optužili su me jer sam bio osnivač nogometnog kluba, kulturnog društva, udruge vinara, a u malim općinama ako ništa ne pokrećete, vi ste u problemu. Kaznili su me jer sam bio član, jer sam kao svaki načelnik dao novac tim udrugama. I onda sam ja kriv jer bih im dao 500 kuna ili dvije tisuće kuna. Ok, ja sam platio kaznu i više to ne radim i iščlanio sam se iz svih udruga”, rekao je načelnik Kešer.

Milijunske vrijednosti kuća

Kešer je sam priznao kako je suvlasnik kuće s okućnicom od 3000 kvadrata procijenjene na šest milijuna kuna. Ima i kuću od 700 kvadrata, vrijednu pola milijuna kuna te sedam milijuna kuna vrijedan gospodarski objekt površine 1800 kvadrata. uz to je vlasniki ili suvlasnik više od 30 vinograda, 20 voćnjaka, desetaka livada, šuma i oranica. Od vrijednih pokretnina ima Gibsonovu gitaru vrijednu 40.000 kuna. Kaže da je sve naslijedio.

“Ja sam to naslijedio od tate. Sve što imam, sve sam prije pet godina naslijedio. Prije toga nisam imao ništa. Kad mi je umro tata, sve mi je ostavio na ostavinskoj raspravi. a sam dijete mog oca i majke. Majka, ja i sestra smo sve naslijedili, tako smo i sve dijelili. A što se tiče imovinske, pa znate kako danas izgledaju katastri i gruntovnice. One su neusklađene pa sam ja upisao sve, da se ne bi izvuklo nešto što glasi u gruntovnici na mene, a da nije upisano. Teško je reći koje šume ili nekretnine sam stvarno vlasnik, a koje nisam. Svaku nekretninu sam posebno pisao. Morao sam sve napisati da ne bi slučajno došlo do nepoklapanja sa zemljišnim knjigama. Vjerujte, govorim vam iz srca. Upisao bih česticu, a nisam znao sigurno je li moja šuma. A što da nisam upisao, a moja je šuma, govorilo bi se da sam nešto pronevjerio”, govori Kešer.

Želi sve pokloniti

Kaže i da je 896.000 eura naslijedio od oca koji je bio građevinski poduzetnik. Rekao je i kako mu je trebao cijeli dan da sve upiše u karticu. Zbog toga što ima vinariju, građevinsku firmu, konzultantsku firmu i privatnu mljekaru volontira u Općini i za to prima 1200 kuna naknade. Zbog dugovanja je na sudu, ali tvrdi da je sve čisto.

“Da sam u Zagrebu, bio bih ništa. Pozivam vas, dođite kod mene. Mogao sam sve zatajiti kao ministri HDZ-a. Nije me sram. Imam 44 godine, borim se kao pas za svoj kraj, investirao sam iz europskih fondova 20 milijuna kuna na moje projekte”, rekao je Kešer i odlučio sazvati konferenciju za medije kako bi poklonio nekretnine u svom vlasništvu Ministarstvu pravosuđa, Državnoj geodetskoj upravi i medijima.

“Želim se riješiti nekretnina poklanjanjem! Radujem se vašem dolasku!”, stoji u njegovoj pozivnici.