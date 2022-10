U novoj akciji USKOK-a uhićen je Vinko Zulim, bivši saborski zastupnik HDZ-a i dugogodišnji načelnik Općine Seget.

Ovaj 68-godišnji pravnik bio je načelnik na čelu Općine Seget pokraj Trogira od ranih devedesetih godina, a "proslavio" se u javnosti svojim neumjerenim uživanjem u jelu i piću na račun poreznih obveznika.

USKOK ga sada tereti upravo za to - da je tijekom 2017. i 2018. godine naložio da se Općini Seget ispostavljaju računi konzumacije privatnih ručkova i večera u raznim lokalima i restoranima te ih je on sve potpisivao, lažirajući svrhu ugošćivanja.

Rekorder u javljanju za riječ u Saboru

S punim ustima se ne priča, a zna to i Zulim koji se proslavio i time što je prošle godine u Hrvatskom Saboru zauzeo mjesto na začelju liste zastupnika koji su se javljali za riječ. Naime, njegovih je javljanja u 2021. godini bilo ravno - nula.

Međutim, u konzumaciji ića i pića Zulim je bio daleko velikodušniji: tijekom 2018. godine je na trošak proračuna pojeo i popio 171.142,19 kuna ili - da psihološki bude lakše podnijeti podatak - 22.715 eura.

Kada su novinari Indexa, koji je otkrio aferu, pokušali porazgovarati sa Zulimom o njegovim troškovima, objašnjavao je da je to što se o njemu piše "neistinito" i "nehrvatski" i da on s takvim poslovima nema veze. Sada će to morati dokazati i istražiteljima.