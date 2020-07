NAČELNIK JELSE SE OGLASIO O RUŽNOM INCIDENTU: ‘Došao je u moj ured i prijetio mi, pa upao u vilu s batinašima’

Načelnik općine Jelsa, Nikša Peronja optužio je iznajmljivača Veljka Drinkovića za napad na njega, ali i redatelja Romana Majetića te nanošenje štete Jelsi kao sigurnom turističkom odredištu

U skandal vezan uz sukob između redatelja Romana Majetića i Veljka Drinkovića, u čiju se vilu on s dijelom svoje snimateljske ekipe smjestio, uključio se i SDP-ov načelnik Jelse Nikša Peronja. Majetić, koji inače ondje snima seriju Jugoslovenka, jučer je optužio Drinkovića da ga je s još dvojicom iscipelario te mu ukrao 10.000 eura i dio opreme. Sukob je potvrdila i policija, a sada je općinski načelnik na Facebooku iznio svoju stranu priče koju prenosimo u cijelosti.

“Temeljem raznih, često nepotpunih pisanja u medijima zadnjih nekoliko dana, kao Načelnik Općine, a u svrhu zaštite Općinskih interesa i turizma otoka Hvara, dužan sam izvijestiti javnost o nedavnim događanjima. Općina Jelsa kao turistička destinacija i jedna oduvijek zaista otvorena i gostoljubiva sredina, usred ‘koronakrize’ kad je bilo izgledno da turizma uopće neće biti, dogovorila je snimanje povijesne serije čija radnja je smještena na otoku Krfu i Solunskom ratištu, a događa se za vrijeme prvog svjetskog rata. (Dakle, radnja niti u jednome elementu nije vezana za teme koje često ‘zabavljaju’ našu javnost; nema nikakvih tenzija, nema ustaša, četnika i partizana).

Snimanje je predviđeno od 01.07. do 15.08. dakle oko 45 dana, a ekipa koja sudjeluje u snimanju serije ukupno broji 150 članova, plus statisti (otočani). Ogroman je to poslovni i turistički pothvat gdje bi razni poslovni subjekti na području Općine Jelsa uprihodili skoro dva milijuna eura prihoda, od smještaja u hotelima, posjeta restoranima, kafićima, plaćanje raznih pristojbi, boravišne pristojbe, zakupa i drugog. Općina na taj način dobiva besplatni turistički marketing na stranome tržištu. Zaista sjajan doprinos u vrijeme ‘koronakrize’, kad Općina Jelsa prednjači u turističkim rezultatima ove sezone u Županiji i RH, jer smo na današnji dan po broju noćenja oko 70 posto u odnosu na prošlu sezonu, a za očekivati je da će broj porasti i na 80 posto.”

Napao ga zbog ‘nebuloznih zahtjeva’

“Međutim, u cijeloj priči pojavljuje se privatni iznajmljivač, dotični Veljko Drinković, vlasnik vile, koju je preko agencije ‘bukirala’ produkcija, gdje su bili smješteni glavni glumci i producent Roman Majetić. Vila je unaprijed plaćena te je vlasnik uprihodio u krizi za vrijeme korone iznos od skoro 30 tisuća eura, koji mu je unaprijed i isplaćen sukladno našim informacijama. Ali, očito je nastao neki privatni problem u odnosu iznajmljivača i gosta, za koji problem u današnje vrijeme postoji cijeli niz civiliziranih i ljudskih načina na koji se može riješiti, od razgovora sa agencijom, nagodbe, pa sve do tužbe na sudu i slično. U ovom slučaju uopće ne želim ulaziti tko je više ili manje kriv, te što se unutar vile dogodilo, ali postoje činjenice koje najbolje opisuju situaciju i za to postoje nadležne institucije.

Naravno, Veljka Drinkovića ništa od toga nije zanimalo, niti imidž Jelse kao destinacije za snimanje filmova i serija, niti dobrobit ostalog stanovništva u općini Jelsa, niti turizma uopće, jer je isti ‘pustio’ nepotpunu priču medijima koja ima vrlo malo veze sa stvarnošću, odnosno bitne informacije su uskraćene. Mediji su njegovu priču prenijeli, čime je isti nanio izravnu štetu Jelsi, kao sigurnoj i otvorenoj destinaciji, a zapravo, ovdje se radi o pojedinačnom slučaju, privatnom problemu i privatnoj stvari, to jest odnosu između iznajmljivača i gosta.

Veljko Drinković je došao do mene kao načelnika sa nekakvim nebuloznim zahtjevima, na što mu je rečeno da Općina nema nikakve veze sa njegovim privatnim problemom, jer je Općina u predviđenoj proceduri samo izdala suglasnost za snimanje na javnim površinama. Vrhunac svega je dolazak Veljka Drinkovića u ured načelnika, gdje mi je osobno, bez ikakvog povoda uputio vrlo ozbiljne prijetnje, a koje su čuli i neki zaposlenici Općine. Podnio sam prijavu nadležnoj policijskoj postaji, nakon čega je podignuta kaznena prijava, po kojoj se dalje postupa, i istome je zabranjen pristup meni osobno.”

Narušavanje imidža

“Do kulminacije dolazi nakon toga, kad Drinković upada u predmetnu vilu sa dvojicom očito unajmljenih ‘batinaša’ koji Majetiću i scenografkinji nanose ozljede, otuđuju im nekoliko prijenosnih računala, putovnice, ogromnu količinu gotovine, te ih bez ičega tjeraju na cestu (a stvari su i dalje otuđene). U unajmljenoj vili je također bila smještena oprema – kamere u vrijednosti više desetaka tisuća eura i ostalo, za koje postoje indicije da su oštećene i dio nije za upotrebu. Da ne spominjemo gubitak od neiskorištenog, a plaćenog boravka od najma cca 20.000 eura. Prema saznanjima, Drinković i najmanje jedan ‘batinaš’ su privedeni, podignuta je kaznena prijava sa ozbiljnim optužbama odnosno opisom, te se daljnji kaznenopravni epilog čeka. Ovim putem bi pohvalio profesionalan pristup i rad djelatnika PP Hvar.

Veljko Drinković je ovim činom osramotio Hrvatski turizam, otok Hvar i Jelsu, čovjek koji ne preže ni od čega, ozbiljno prijeti svima, uključujući i meni kao načelniku Općine, angažira ‘batinaše’, neovlašteno otuđuje privatne stvari… Nažalost, nalazimo se u situaciju kad se isključivo radi jedne ovakve ‘persone’ cijeloj destinaciji, svakom stanovniku i iznajmljivaču narušava ugled, imidž. Ovim putem mu poručujem da u tom naumu neće uspjeti, jer su Jelsa i Otok Hvar otvorene miroljubive destinacije, svi se trude da se filmska ekipa osjeća ugodno i dobrodošlo u Jelsi, kao i svaki gost, a pohlepnim, nekulturnim i agresivnim pojedincima kao što je Veljko Drinković, kojima je isključivo osobni interes ispred svega, poručujem ‘no pasaran’ – nećete proći!!! Dosta je bilo!!!

Što bi trebalo?! Da se stanovnici otoka i turisti boje Drinkovićevih batinaša u 2020. godini? Da Općina Jelsa bude talac jedne takve agresivne osobe? Na sreću, lokalni stanovnici itekako dobro znaju o kakvoj se ‘personi’ ovdje radi, te da je ovo pojedinačni slučaj. Ovo je sigurna sredina, a Općina Jelsa, otok Hvar i njegovi stanovnici njeguju turizam od davnina, to će nastaviti i dalje raditi na najvišoj razini. Kao načelnik sam dužan boriti se za sigurnost svakog čovjeka u Općini Jelsa i oštro se suprotstaviti svakom ovakvom ili sličnom događaju, za koji sam uvjeren da je prvi i posljednji!

Očekujem da se serija dalje nastavi snimati i projekt na profesionalan način dovede do kraja, i pozivam ubuduće sve produkcije koje su zainteresirane za snimanje u našoj općini i Otoku da dođu. Također, pozivam Hrvatsku turističku zajednicu i nadležno Ministarstvo turizma da osude ovakvo ponašanje, jer izostanak toga samo bi ohrabrio pojedince na ovakvo ili slično ponašanje”, napisao je Peronja na Facebooku.