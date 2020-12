NAČELNIK IZ GORSKOG KOTARA LJUTIT NA STOŽER: ‘Priča o godišnjima je potpuno luda, a u crkvama će biti problematično’

‘Mi smo malo sačekali s karantenom, mogli smo je raditi prije dva mjeseca, a mi smo je odlučili raditi baš sad’, ističe Tomi Štimac

Toni Štimac, načelnik općine Lokva za N1 je komentirao mjere Stožera, ističući kako će ispaštati turizam

“Nije bitno koja je Vlada, bitno je jesu li mjere pametne i jesu li na vrijeme donesene. Znamo kad su Božić i Nova godina, mi smo malo sačekali s karantenom, mogli smo je raditi prije dva mjeseca, a mi smo je odlučili raditi baš sad u božićno i novogodišnje vrijeme”, kazao je Štimac, posebno se ističući mjere za mise: “Kao i u svim crkvama, bit će problematično. Vjerujem da će svaki velečasni imati problem.“

Kaže kako će ispaštati turizam, koji je u Gorskom kotaru na vrhuncu upravo u vrijeme blagdana.

“Imamo oko 30 objekata ili apartmana i 140 ležajeva i svi su istom problemu. Novogodišnji dio turizma je neki peak turizma u Gorskom kotaru i oni će to najviše osjetiti. Zato sam tužan jer moramo par dana prije Božića i Nove godine raspravljati jesu li mjere dobre ili nisu, a to smo mogli donijeti puno prije”, rekao je Štimac.

Dodao je kako su preporuke da se djelatnike šalje na kolektivni godišnji „potpuno luda priča“.

“Zašto sad nekog prisiliti da ide na godišnji odmor, a on to želi u prvom ili petom mjesecu?! To je potpuna ludost, ali vidjet ćemo kako će ljudi reagirati. Mislim da neće biti dobra reakcija u ovoj situaciji kada se nam kamo.”

