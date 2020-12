NAČELNIK FAŽANE VRIJEĐAO PREDSJEDNICU UDRUGA ‘DUH STARE FAŽANE’ NA NACIONALNOJ OSNOVI: ‘Ovaj istup ne priliči nikome, kamoli načelniku’

Reagiranje Lidije Udovički na vrijeđanje po nacionalnoj osnovi načelnika Fažane Radomira Koraća.

Skandalozan obračun na nacionalnoj osnovi.

Načelnik Fažane Radomir Korać (SDP) napao predsjednicu Udruge Duh stare Fažane: „Neka ide u Beograd i tamo se igra“.

Nakon što su građani pokrenuli peticiju zbog neadekvatne protupožarne zaštite u staroj jezgri Općine Fažana, načelnik Radomir Korać nije reagirao osluškivanjem problema, upravo suprotno – krenuo je drvljem i kamenjem na predsjednicu Udruge Duh stare Fažane gospođu Lidiju Udovički, koja je pokrenula peticiju. U osobnom napadu na nacionalnoj osnovi, poručio joj je da „ide u Beograd i neka se tamo igra, a ne kod nas“.

Skandalozna i neprimjerena izjava načelnika Fažane Radomira Koraća izazvala je bujicu reakcija među građanima, ali i u javnom prostoru; tim više jer načelnik ni na koji način nije obrazložio i odgovorio na sve glasnije upite građana, nego je osobu koja mu je postavila službeni upit, najvulgarnije izvrijeđao. U obranu Lidije Udovički stali su mnogi ugledni pojedinci, lokalni političari, ostale udruge, čak i općinski vijećnik iz redova HDZ-a Marinko Gazić.

„Ovakvim izjavama jednostavno nije mjesto u medijskom prostoru i svatko tko se ne ogradi od ovakvih ispada i ne podigne glas ih prešutno podržava. Ovakav istup ne priliči nikome, posebno ne načelniku općine u regiji koja se diči sa svojim suživotom i multikulturalnošću. Poštovani načelniče, mjesto rođenja si nitko ne može birati, ali može birati mjesto gdje želi živjeti i na temelju mjesta rođenja nitko ne smije biti diskriminiran. Danas je taj napad doživjela gospođa Udovički zbog Beograda, sutra ću možda ja biti na njenom mjestu zbog rodne mi Banja Luke, a prekosutra netko treći iz Vukovara, Dalmacije“, poručio je Gazić u dopisu medijima.

„Općina Fažana, koja se ponosi svojim multietničkim sastavom, multikulturna je i antifašistička, primjer suživota za cijelu Hrvatsku dočekala je od strane svog načelnika da je sroza u moralno blato. Njegove riječi bile su upućene sugrađanki/sumještanki koja je uputila legitimnu kritiku na rad općinskog vijeća i načelnika Korača – zamislite tu drskost? Sudeći po načelnikovoj reakciji čini se da ga je javno izrečena kritika na njegov način rada, samovolju, ignoranciju Općinskog vijeća i na netransparentnost u odlukama „ujela za srce” indirektno potvrđujući da je kritika bila vrlo opravdana“, istaknula je u svom javnom reagiranju Mirjana Galo, predsjednica pulske podružnice Nove ljevice.

Naime, u intervjuu za Glas Istre, načelnik Fažane Radomir Korać komentirajući peticiju svojih sugrađana, izjavio je: „Očito se vodi linč protiv mene osobno. Tko vodi tu igru neka ide u Beograd pa neka se tamo igra, a ne ovdje kod nas!“

S obzirom na to da je Korać stranački pripadnik SDP-a, i najveća oporbena parlamentarna stranka zatražena je za komentar. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin nije želio komentirati slučaj i sve je prepustio šefu istarskog SDP-a Viliju Bassaneseu. „Ako je svojom izjavom nekoga nenamjerno uvrijedio, siguran sam da će pojasniti što je htio reći i ispričati se“, izjavio je Bassanese.

No iz Udruge Duh stare Fažane doznaje se da isprika pa ni objašnjenje na njihovu adresu nisu stigli.

„Osjećam da nije na meni reagirati na napad po nacionalnoj osnovi. S obzirom na to da ovaj dolazi od osobe koja je na najistaknutijoj javnoj dužnosti u našoj lokalnoj zajednici, to je napad na cijelu našu multikulturalnu i multinacionalnu zajednicu, i vrlo opasna pojava. Na institucijama, političkim strankama i građanskom društvu je da reagiraju na takvu retoriku u javnom prostoru“, poručuje Lidija Udovički, predsjednica Udruge Duh stare Fažane koja je dopisom prije nekoliko dana skrenula pažnju općinskoj upravi na visoku ugroženost od požara kulturno povijesne cjeline Općine Fažana i objekata u staroj jezgri Fažane. Naime, do građevina koje se nalaze u samom centru stare jezgre Općine Fažana, a koja je zaštićena kao kulturno povijesna urbanistička cjelina i kao takva upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, nije osiguran prohodan vatrogasni pristup za prolaz vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći.

„Mi smo udruga građana s članovima raznih nacionalnosti, vjeroispovijesti i političkih orijentacija. Političke igre nas ne zanimaju. Imamo vrlo konkretne probleme u općini na koje skrećemo pozornost jer želimo da se nepravilnosti riješe. Nećemo nasjesti na pokušaje da se manipulacijama skrene pažnja s problema koji nas direktno pogađaju, i na koje smo otvoreno i jasno, s punim pravom, ukazali. Načelnik nije vlast, nego dužnost“, zaključuje Udovički.

