Podgora je prije dva mjeseca dobila novu načelnicu, mladu Petru Radić. Dolaskom na vlast Radić je doživjela šok jer je utvrdila da je općinska blagajna Općine Podgore u minusu 31,2 milijuna kuna.

"Kada navedeni iznos usporedimo s prošlogodišnjim izvršenjem proračuna od 12.083.529,96 kuna, evidentno je da stanje obveza prelazi razinu od 2,6 općinskih proračuna", rekla je tada Radić. U općinskoj je blagajni prilikom primopredaje zatekla 17,4 milijuna kuna obveza u poslovnim knjigama Općine, 2,3 milijuna kuna zaprimljenih i neproknjiženih ulaznih računa, te 259 tisuća kuna naknadno zaprimljenih računa.

Naknadno su evidentirane i dodatne obveze, a tu su i aktivni sudski predmeti koji nose potencijalne tužbe od 9,4 milijuna kuna, pa se i dolazi do potencijalnih obveza od ukupno 31,2 milijuna kuna.

Slobodna Dalmacija upitala je podgorsku načelnicu što će učiniti dalje i napraviti s tolikim dugom. Kako govori, navedeni se dug sastoji od nekoliko kredita, zajmova, obvezujućih ugovora, dugovanja za naručene vrijednosti i obavljene radove te sudskih troškova, a manji dio od navedenog još uvijek nije u dospijeću, dok ostatak pokušavaju sanirati kratkoročnim kreditom.

Brojni rezovi

"Razgovarala sam sa skoro svim vjerovnicima i nakon stotinjak sastanaka, dogovoreno je da ćemo ih plaćati sukladno mogućnostima na što su pristali. Najbitnije nam je da niti jedan račun ne ode u zastaru jer sam mišljenja da svaki obavljeni rad treba biti i plaćen bez obzira tko ga je i za što naručio pa prema tome slažemo otplatne liste. Plan otplate je živa materija te se ona mijenja iz mjeseca u mjesec ovisno o prihodima i rashodima hladnog pogona.

Načelnica Podgore Petra Radić

Osim mnoštva sastanaka sa vjerovnicima, druga jako bitna stavka su rezovi - ukinuli smo vijećničke naknade, upola srezali troškove za mobitele i internet, revidirali račune za struju i vodu te isključili sve ilegalne priključke. Također smo propisali kazne za sve one koji ilegalno koriste bilo koji oblik javne infrastrukture bez dozvole, te će se svi nakon ljeta i ukloniti o prekršiteljevu trošku.

Postoje i one male stvari. Primjerice, moj stručni savjet je isključivo volontersko tijelo, službeno vozilo je ujedno i moj osobni automobil za koji ne uzimam nikakvu naknadu u vidu loko vožnje, koristim privatni mobilni uređaj, iako na sve navedeno imam zakonsko pravo financiranja iz proračuna. Prvi dan me ured dočekao prazan, bez ikakvog računala i alata za rad, pa smo pokušavali osposobiti jedno staro koji smo pronašli. Ono nije moglo biti u funkciji ako se ne obavi nadogradnja hardwarea, pa je zbog uštede kupljen laptop. To su sve neke sitne stvari, nekima možda populistički potezi kojih će sigurno biti još, ali zrno po zrno", rekla je Radić za Slobodnu Dalmaciju.

'Nema mjesta panici'

Također, upitana može li Općina uopće podizati novi kredit rekla je kako je prvotna ideja bila reprogramirati dug, odnosno dignuti dugoročni kredit koji će isplatiti sva dugovanja vjerovnicima te bi Općina tada bila dužna sve isplaćivati isključivo banci. No, nakon razgovora s bankom i Ministarstvom financija je utvrđeno da nisu u mogućnosti dizati dugoročne kredite ili ostvariti direktne pomoći jer su sve te opcije - već iskorištene.

"Za sad likvidnost održavamo zahvaljujući kratkoročnom kreditu pa nema mjesta panici", naglasila je načelnica Podgore.

'Sve se češlja...'

Na kraju, naglasila je kako nova podgorska vlast istražuje (ne)zakonitosti financijsko-materijalnog poslovanja bivšeg načelnika Ante Miličića.

"Kod kontaktiranja Ministarstva financija, zatražili smo i financijski nadzor zadnjih 5 do 6 godina koji je, plastično rečeno, inspekcijski nadzor zakonitosti financijsko-materijalnog poslovanja. S moje strane se konstantno obavlja revizija računa što se tiče ugovaranja poslova za te iste račune te vanjski konzultanti češljaju sve ugovore i račune. Načelnik je fiskalno odgovorna osoba pa snosi odgovornost za sve nepravilnosti u tom segmentu.

Ako se pronađu nelogičnosti, obavijestit ću nadležne institucije, a one neka poduzimaju daljnje radnje. U ladicama sigurno neće ostati skrivenih troškova, sve se češlja, no glavni je fokus trenutno pored dugovanja, ipak na gašenju gorućih problema naše Općine Podgora", zaključila je Petra Radić.