NAČELNICA OMIŠLJA OŠTRO NAPALA PREMIJERA: ‘Svima je jasno o čemu se radi. Hajde, prevalite to preko svojih usta’

Mirela Ahmetović žestoko se protivi izgradnji LNG-a u Omišlju na otoku Krku

Načelnica Omišlja Mirela Ahmetović (SDP) poslala je otvoreno pismo o LNG-u u Omišlju na Krku kojim se, kako piše, želi “argumentima i istinom suprotstaviti svoj sili laži i obmana ministra energetike Tomislava Ćorića i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića”

“Dakle, posljednjih tjedana i najširoj je javnosti moglo postati posve jasno ono što je većini nas, koji smo upoznati s realizacijom projekta plutajućeg LNG terminala, jasno od samoga početka- da je riječ ne samo o ekonomski, ekološki i energetski lošem i skupom već za čitavu državu i sve njezine građane iznimno štetnom projektu.

I ama baš sve- svaki proceduralni, pravni, politički i javni korak Vlade RH, ministra Ćorića ili tvrtke “LNG Hrvatska”- ukazivalo je na to: od odluke o proglašavanju projekta strateškim nacionalnim interesom i “podvaljivanjem” riječi plutajući u tekst odluke, predstavljanja one smiješne, nestručne i nakaradne Studije utjecaja na okoliš te njezina branjenja na Stručnom povjerenstvu, preko donošenja i izglasavanja protuustavnog tzv. “Lex LNG-a” ili nepostojanja (naime, nikada nije javno predstavljena, čak niti poslije opetovanih traženja) Studije isplativosti, do nedavnog propalog natječaja za zakup kapaciteta kada je postalo bjelodano da projekt naprosto niti je strateški, a niti nacionalan. Dakle, što se strateških nacionalnih interesa Republike Hrvatske tiče, on i kratkoročno i dugoročno predstavlja stratešku štetu našoj državi i svim građanima”, piše Ahmetović.

Nastavlja kako je u trenutku kada je postalo jasno da na obvezujućem natječaju interes za zakup terminala nije pokazla niti jedna europska ili svjetska država ili kompanija te niti jedna hrvatska kompanija – piše kako je državni HEP bio primoran javiti se pod političkim pritiskom, Ćoriću i Plenkoviću nije preostalo ništa drugo nego ogoljeti svoje namjere, a Ahmetović tvrdi i kako je sve što su govorili o projektu laž.

‘Gdje smo danas?’

“Naime, sada i sami neskriveno dokazuju da su lagali kada su papagajski ponavljali kako je plutajući terminal isplativ, samoodrživ, kako za nj postoji golemi interes zemalja u okruženju; kada su se hvalili njegovim nevjerojatnim tehnološkim, ekološkim i ekonomskim dosezima; kada su jamčili njegovu odličnu popunjenost, isplativost, osiguranje jeftinog plina hrvatskim potrošačima, otvaranje velikog broja radnih mjesta za domaću radnu snagu, …

Gdje smo, dakle, danas? Današnja situacija staje u jednu rečenicu ministra Ćorića što ju je izrekao na konferenciji za novinare održanoj 15. siječnja 2019.: “Argumenti za gradnju terminala ne mogu biti samo isplativost i popunjenost kapaciteta već osiguranje dobave plina iz različitih pravaca i energetska neovisnost. Dakle, za Vladu Republike Hrvatske potpuno je nevažan financijski krah projekta pa će ga, sami rekoše, financirati javnim novcem građan”a Republike Hrvatske, istih onih građana koji su izričito protiv njegove realizacije. Međutim, i u toj Ćorićevoj izjavi krije se još jedna, čini se posljednja laž za koju se očajnički drži kao za slamku spasa: osiguranje dobave plina iz različitih pravaca i energetska neovisnost Republike Hrvatske!? Kojih to pravaca i kojeg to plina ako ama baš nitko na zemaljskoj kugli nije pokazao ni najmanji interes za zakup kapaciteta?! Dakle, kojih i čijih kapaciteta? Američkih? Pa hajde, neka prevale to više preko svojih usta.

Energetska neovisnost? Kojim plinom to Vlada RH misli osigurati neovisnost, čijim plinom to misli realizirati, iz kojih to različitih pravaca i po kojoj cijeni? Ako građani još uvijek nisu shvatili- za plin iz plutajućeg LNG terminala u Omišlju ne postoji doslovno nikakav interes, nitko ga iz inozemstva neće kupiti pa će, dakle, hrvatska energetska neovisnost značiti doslovno da će Hrvatska graditi LNG terminal javnim novcem građana Hrvatske, da će plin što bude stizao u Omišalj biti najskuplji plin, da će taj najskuplji plin koristiti i plaćati samo građani Republike Hrvatske (najveći potrošači plina, veliki gospodarski subjekti već su se dugoročno osigurali kudikamo jeftinijim ruskim plinom) pa će, dakle, građani Hrvatske najprije platiti gradnju terminala proračunskim novcem, a potom plaćati i najskuplji plin što im bude stizao u Omišalj”, piše Ahmetović.

Tvrdi kako će plin poskupjeti zbog ovog projekta poskupjeti te kako će se ona nastaviti boriti protiv njega.