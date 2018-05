NAČELNICA OMIŠLJA OTKRILA: ‘Ministar mi je nudio mito da šutim, a predsjednica samo pokušava doći dalje od ograde Bijele kuće’

Građani Omišlja i cijele Primorsko-goranske regije već mjesecima prosvjeduju protiv izgradnje plutajućeg LNG terminala i protiv donošenja lex LNG, pa smo razgovarali s načelnicom koja je na čelu pokreta otpora

Mirela Ahmetović, ekonomistica, rođena 1981., načelnica Omišlja na otoku Krku, dolazi iz redova SDP-a, ali kaže da su u „borbi za budućnost” Omišlja izbrisane sve stranačke granice. „Svi smo u tome. Ponosna sam na jedinstvo koje smo postigli”. Tijekom rasprave o lex LNG-u, o kojem ovisi budućnost Omišlja, i cijelog Krka, bila je u Saboru, pratila je uživo i raspravu i demonstracije ekološlih udruga na Markovom trgu, a onda se opet vratila doma, i kaže, „nije optimist”.

‘Ali borbu nastavljamo jednako odlučno, i imamo sve veću podršku. Jučer su stizali mailovi iz cijele Hrvatske, posebno s obale. Ljudi osjećaju ovo kao udarac na našu obalu. Ovo nije samo pitanje Krka.”

NET.HR: Možete li nam što jednostavnije objasniti: zašto se protivite modelu plutajućeg LNG terminala u Omišlju?

AHMETOVIĆ: Zato jer takav projekt nije u prostornom planu općine Omišalj i zato jer ga stanovnici Omišlja ne žele! On je protivan i zakonskim propisima i volji stanovnika. Kopneni terminal je dio prostornog plana, a ovaj nam se projekt nameće na silu i ustrajno se ignorira volja građana. Ovaj projekt je protivan i Ustavu RH jer se ignorira Ustavom zajamčeno pravo i nadležnost lokalne samouprave na prostorno planiranje, a protivan je i Povelji EU koja kaže da se mora konzultirati lokalna zajednica, posebno kod velikih projekata. Ne protive mu se samo građani Omišlja nego cijelog Krka i Primorsko-goranske županije, jer je ekološki štetan, posebno za more – navest ću samo jedan primjer, godišnje bi se izlijevalo u more oko 300 tisuća litara varikine!

Vlada forsiranjem lex LNG siluje građane i kontinuirano odmanjuje javnost i mi se tome moramo odupirati. Ne želimo dopustiti da nas pregaze.

NET.HR: Vi ste organizirali prosvjedne skupove, organizirali ste i peticiju protiv plutajućeg LNG terminala. Koliko je potpisa skupljeno i jeste li ih uputili na neku višu instancu?

AHMETOVIĆ: Skupili smo oko 19 tisuća potpisa, u Saboru kada se raspravljalo o lex LNG, peticija je predstavljena saborskim zastupnicima, resornom ministru i cijeloj hrvatskoj javnosti. Oni zastupnici koji guraju ovaj projekt, i resorni ministar, nisu niti trepnuli na činjenicu da im 19 tisuća ljudi poručuje da su protiv njihovog modela LNG terminala. Ministar je uostalom na javnoj televiziji poručio: Neka samo oni prosvjeduju, projekt ide dalje.

NET.HR: Je li nakon prosvjednog skupa i peticije bilo ikakvih pokušaja komunikacije s vama iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike ili LNG Hrvatske?

AHMETOVIĆ: Ne, nije bilo nikakvih poziva na razgovor. Samo smo preko medija saznavali o „strateškom interesu”. Ni Plenković niti Ćorić, koji se vole u javnosti pozivati na partnerski dijalog, nikada nisu pokušali razgovarati o ovoj temi. Dapače, oglušili su se na sve moje pozive na dijalog i pokušaj uspostavljanja komunikacije.

S ministrom Ćorićem susrela sam se samo dva puta, i to prošle godine. Prvi puta, u listopadu 2017. na sastanku u Omišlju ministar me doslovno zamolio da stišam tom i ublažim kritiku prema projektu. A drugi put, u studenom 2017. – na sastanku u Zagrebu – doslovno mi je ponudio – mito – jer je općini Omišalj ponudio projekte Hrvatskih voda i HEP-a.

NET.HR: Mito? Kako ste reagirali? Jeste li prijavili taj potez ikome?

AHMETOVIĆ: Bila sam zapanjena i isprva ga nisam razumjela, o čemu se tu zapravo radi. Naivno sam vjerovala da se tako nešto ne događa. Ali onda sam osvijestila da mi je nudio “korist” za Omišalj koju bi on mogao srediti za protuuslugu, a to bi bila šutnja i neprotivljenje plutajućem LNG terminalu.

Ministar Ćorić je govorio da smo se više puta susretali, ali ta dva druga susreta ticala su se isključivo sanacije postrojenja Dina Petrokemije – s čime se kasni, što sam prijavila DORHu – ali prilikom tih susreta nije se razgovarala o LNG terminalu i ministar obmanjuje javnost. Na tu temu smo se susreli samo dva puta i oba puta bez ikakvih rezultata. Dapače, s vrlo neugodnom epizodom pokušavanja dogovaranja ispod žita.

NET.HR: Hoćete li taj potez koji nazivate nuđenjem mita prijaviti Dorhu?

AHMETOVIĆ: Ozbiljno razmatramo i taj potez.

NET.HR: Sredinom ožujka obratili ste se otvorenim pismom i premijeru Plenkoviću? Je li bilo ikakvih reakcija s njegove strane?

AHMETOVIĆ: Ne. Obraćali smo mu se apelima, ali i službeno. Ali nije bilo nikakvih reakcija niti namjere s njegove strane da se razgovara o problemu.

NET.HR: U otvorenom pismu premijeru između ostalog ste naveli da su i ‘svi vijećnici HDZ-a u Skupštini Primorsko-goranske županije glasali protiv LNG terminala’. Je li se uopće itko od političara u Primorsko-goranskoj županiji ili kod vas na Krku odredio na način da podržava Vladin lex LNG?

AHMETOVIĆ: U skupštini Primorsko-goranske županije doslovno nitko nikada nije glasao za plutajući LNG terminal. Ni iz HDZ-a, niti iz bilo koje druge stranke koje podupiru HDZ. Tako je i na Krku. Dapače, svi mu se protive. Javno sam dobila podršku i županijskog HDZ-a.

NET.HR: Što kažete na izjavu premijera Plenkovića da vas, kritičare LNG plutajućeg terminala ‘vodi drugi interes’, te da je protivljenje ovom projektu ‘antieuropsko, antiinvesticijsko i antirazvojno’?

AHMETOVIĆ: Rekla bih samo da on, premijer, i svi oni koji guraju projekt plutajućeg terminala rade protiv hrvatskog interesa a u korist drugih država – pokazat će se kojih – a možda i za korist svojih džepova. Najlakše je kada nemate argumente prozivati druge. Ja bih pitala premijera je li europski ignorirati lokalnu upravu i interes građana jedne sredine.

NET.HR: Objavljena je informacija da je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, američkog državnog odvjetnika koji je kratko boravio u Hrvatskoj, Jeffa Sessionsa, također informirala o planovima oko LNG terminala. Kako to komentirate?

AHMETOVIĆ: Već sam uputila Veleposlanstvu SAD-a dopis u kojem molim da prestanu vršiti pritisak na našu lokalnu zajednicu komentiranjem navodnog strateškog interesa oko tog pitanja. Isto tako bih voljela da predsjednica Hrvatske o ovom pitanju počne razgovarati s hrvatskim građanima a ne s predstavnicima SAD ili nekih drugih stranih zemalja. Da budem ironična, možda pokušava prodrijeti dalje od ograde Bijele kuće… Ali neka to ne radi na račun hrvatskih građana.

NET.HR: Kako reagiraju građani Omišlja ovih dana? Jesu li optimisti? Uvjereni da će pokret otpora uspjeti ili se plaše da je vaša borba uzaludna?

AHMETOVIĆ: Svakodnevno dobivam riječi podrške. Ali među građane se uvukao i strah, da će Vlada i LNG Hrvatske ustrajati u guranju ovog projekta, da se neće obazirati ni na kakve prosvjede. Omišljani i otočani su zbilja spremni ustrajati u obrani svojih prava i neće odustati. Evo, čak su nam i braniteljske udruge s otoka Krka iskazale podršku. Poznato je da nas podržavaju mnoge ekološke udruge. I mnogi drugi. Sve smo snažniji.

NET.HR: Jeste li vi osobno optimist? Hoće li Vlada popustiti?

AHMETOVIĆ: Ne. Upravo suprotno. Sve je više pokazatelja da će oni forsirati projekt i dalje. Vlada i LNG Hrvatske su drastičnim smanjenjem natječajnih uvjeta pokazali da ne odustaju, da su pognuli glavu pod onima kojima to jest strateški interes – a to nije Republika Hrvatska. No, unatoč tome, projekt plutajućeg LNG terminala može pasti na više načina. Prvo, na Ustavnom sudu, zatim u postupku pred Upravnim sudom, ili pred europskim pravosudnim institucijama. Ili, naprosto, zato jer projekt ne može zaživjeti tržišno onako kako to Vlada RH želi.

NET.HR: Kakva je vaša vizija budućnosti Omišlja, Krka…?

AHMETOVIĆ: Ovaj projekt apsolutno ne doprinosi razvoju otoka Krka. On nije, za razliku od turizma, strateški projekt otoka. Činjenica jest da su stanovnici Omišlja prihvatili izgradnju kopnenog LNG terminala, ali isključivo zato jer bi se nalazio unutar granica postojećeg industrijskog postrojenja, Dina Petrokemije, i zato jer bi koristio ekološki prihvatljive metode – jer tako ne bi štetio turizmu. Plutajući terminal je nešto posve drugo, i vizualno i ekološki i to ne dolazi u obzir i mi to ne možemo dopustiti. Krk je perjanica hrvatskog turizma i to mora ostati. Krk je 10 posto hrvatskog turizma, a to znači i 10 posto prihoda od hrvatskog turizma, i nitko se ne smije kockati s time. Tu je krčko maslinovo ulje ili pršut, mi smo već prepoznati po kvalitetnim proizvodima iz ekološke proizvodnje. I to se ne smije narušavati. Mi možemo prihvatiti samo civiliziranu, ekološki prihvatljivu industriju. I ništa više.

NET.HR: Jeste li vi osobno doživjeli neki neugodan trenutak tijekom ove vaše borbe? Napad, prijetnje..?

AHMETOVIĆ: Osim povremenih, u pravilu anonimnih, uvreda u komentarima na portalima ili na društvenim mrežama…zbog stranačke pripadnosti ili aluzija na račun prezimena, ništa dramatičnog. Zapravo dominiraju riječi podrške. Puno sugrađana prepoznaje da se iskreno borim za Omišalj i našu zajednicu i to mi neizmjerno puno znači.