NAČELNICA KRIZNOG STOŽERA VESELI SE DANU S NULA ZARAŽENIH: ‘Ipak, ni tada nećemo proglasiti pobjedu’; Objasnila je i zašto…

Hrvatska ima dobre epidemiološke rezultate i sliku zbog čega Hrvati mogu biti zadovoljni. No, i dalje se mora paziti pa premda je krenulo fazno popuštanje mjera, građani i dalje moraju biti na oprezu. Valja držati socijalnu distancu i ne bi se trebalo voziti javnim prijevozom ako to nije nužno.

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, Maja Grba-Bujević, jutros je na HRT-u kazala da moramo paziti i dalje jer se situacija može promijeniti u slučaju da se ne držimo uputa. Odgovarajući na pitanje kako se Hrvatska nosi s koronavirusom i jesu li mjere dale rezultata, Grba-Bujević kaže da je zadovoljna ponašanjem građana poslije početka prve faze popuštanja mjera.

“Nema nekih velikih odstupanja od pravila. Tu i tamo se pojavi sitnica na koju se odmah intervenira kroz inspekciju civilne zaštite. Pozivam gledatelje, ako uoče neku anomaliju od one mjere koju propisujemo, neka to fotografiraju i jave u županijske stožere civilne zaštite. Hajdemo svi zajedno doprinijeti da se virus ne širi među nama i tako ćemo najbolje dočekati ljeto i možda ćemo se i okupati”, kazala je Grba-Bujević za HRT.

‘Hrvatskom narodu kapa do poda, nije lako ovo izdržati’

Načelnica stožera Ministarstva zdravstva ne smatra da je popuštanje mjera došlo prenaglo. Kazala je da su mjere morali ublažavati jer život ide dalje, no ističe da to nije prerano i da se javilo u dobro vrijeme. Navela je da se ide postupno i da se nije moglo odjednom popustiti. Ono što treba jest, kaže Grba-Bujević, gledati učinke i biti pažljiv jer su iduća dva tjedna ključna pa se sve mora dobro pratiti. Što se tiče zadovoljstva ponašanjem građana za vrijeme pandemije, Grba-Bujević kaže:

“Stalno ponavljam i kažem ovako: uvijek ima nekih ekstrema koji ne misle kao velika većina, ali hrvatskom narodu kapa do poda. Izdržati sve to što nas je snašlo je bilo jako teško. Jako je teško promijeniti iz temelja, a moramo se složiti da se život primijenio iz temelja i da nikad više neće biti isto kao što je bilo. Moje divljenje ide prema ljudima koji su bili ili su još u samoizolaciji. To je 15.000 ljudi koji su 14 ili više dana bilo kod kuće sami i izolirani, zatvoreni. Puno su im pomagali mediji, televizija i informacije koje su dolazile do njih. Moramo se svi zajedno složiti da zaslužujemo jako visoku ocjenu”, veli ona.

Kako se dalje ponašati?

Grba-Bujević osvrnula se i na proglašenje pobjede nad koronavirusom koju je prije nekoliko dana objavila premijerka Novog Zelanda. Kaže da u stožeru još nisu razgovarali o tome kada će izaći pred narod i proglasiti pobjedu, no silno se vesele kada dođe dan s nula zaraženih. Ipak, tada neće proglasiti pobjedu jer treba pratiti sve ostalo, objašnjava. Istaknula je da će virus cirkulirati i da zato treba biti na oprezu i držati distancu. No, kako se građani dalje trebaju ponašati?

“U gradskom prijevozu najvažnija je fizička distanca, ona sprječava prelazak kapljica s jednih na druge. Stavite platnene dvostruke maskice. Ako ih svi nosimo zaštićeni smo u velikom postotku. Prije nego se maska stavlja treba oprati ruke ili dezinficirati ruke, dezinficijensom na ulasku u javni prijevoz. Stavi se maska iza uha, treba pokriti nos i usta i onda se više ne treba dirati. Nakon upotrebe od maksimalno četiri sata treba masku spremiti u vrećicu, a kad se dođe doma treba ju oprati, barem na 60°C, a najbolje na 95°C”, savjetovala je Grba-Bujević na HRT-u.

O zdravstvenom sustavu

Kada se govori o liječenju oboljelih od korone krvnom plazmom Grba-Bujević kaže da se o tome piše i u stručnoj literaturi te navodi da nije riječ o nepoznatoj metodi u medicini. Kako kaže, iskustva za to još nema jer nema dovoljnog protoka vremena. Objašnjava da se mora raditi o plazni pacijenta koji je prebolio Covid-19 i da se o tome razgovaralo. Spominje da je Hrvatski zavod za transfuziju spreman to raditi ako struka kaže da je to dobra i validna metoda. Kazala je da će se idućih dana možda saznati odgovor i na to pitanje. Stanje zdravstvenog sustava je Grba-Bujević ovako komentirala za HRT:

“Situacija je bolja nakon prodora u zdravstveni sustav. Neke kolege su oboljeli, neki su bili u samoizolaciji zbog kontakta u kojem su bili. No ta je slika svaki dan sve bolja i bolja i 4. svibnja krećemo s oporavkom hladnog pogona zdravstva koje ljude jako zanima. Trenutačno se sređuju narudžbe koje su pacijenti propustili za razne preglede koje su ljudi morali propustiti. Računa se za početak rad s 30-35 posto kapaciteta i onda će se nadograđivati do vraćanja u normalu. Moramo vidjeti prvo kako će mjere doći do kraja.”

