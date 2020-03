NAČELNICA KRIZNOG STOŽERA ODGOVORILA NA PITANJA O BRZIM TESTOVIMA I DRIVE IN TESTIRANJU, UPOZORILA JE: ‘Još nismo dosegli vrhunac’

‘Ako se i dalje budemo ponašali do sada, onda ćemo sigurno imati dobre rezultate. Neka svi čvrsto u to vjeruju’

Načelnica Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, Maja Grba-Bujević, gostovala je u Dnevniku RTL-a Danas gdje je govorila o aktualnoj situaciji s epidemijom koronavirusa u RH.

Danas je potvrđeno 77 novih slučajeva, ukupna brojka se tako popela na 867, dok je testirano više od sedam tisuća ljudi. Preminulih je i dalje šestero, dok je trenutno na respiratoru 32 pacijenta s težim zdravstveni stanjem. Izliječeno je 67 osoba.

Najviše je oboljelih u Zagrebu – njih 365. Slijede Splitsko-dalmatinska županija s 96 oboljelih te Istarska županija sa 68 zaraženih. Najmanje pozitivnih na Covid-19 imaju Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Ličko-senjska županija.

Stožer zadovoljan ponašanjem građana

Grba-Bujević kaže kako je Stožer zadovoljan ponašanjem građana. “Od početka, kad je krenula priča da trebamo biti odgovorni, znatno su se te mjere primjenile u praksi. Jako smo zadovoljni s tablicom praćenja. Vidi se da se tih mjera građani drže, kada imamo takve rezultate”, istaknula je.

Medicinsko osoblje žali se da nemaju adekvatnu opremu. “Ne može se to povezati sa sigurnošću maskica koje nose. Neki su u samoizolaciji jer su bili u kontaktu s pacijentima. Neki su došli iz područja koja su visoko rizična. To nije baš priča vezana uz zaštitne maske. Svi koji trebaju imati zaštitu, zaštitu imaju. Sva oprema koja dolazi odmah ide na teren. Oprema, ako nije stigla, ona ovaj čas putuje prema zdravstvenim djelatnicima”, poručila je Grba-Bujević.

‘Hitna radi bespogovorno i besprijekorno’

Demantirala je informaciju da hitna pomoć ima instrukciju da ne ulazi u domove građana koji su u samoizolaciji. “I to ću vas demantirati. 1200 intervencija hitne su bila za pacijente za koje se sumnja u koronavirus ili su imali dokazano zarazu. Djelatnici hitne izlaze na intervencije na potpuno nepoznate ljude. Svi srčani udari, oni bespogovorno ulaze u kuće… Oni rade bespogovorno i besprijekorno na prvoj crti obrane”, objasnila je.

Radi se na brzim testovima

Što se tiče testova koji rezultate daju za deset minuta, kazala je kako se na tome radi te da bi “svakako željeli izbjeći da nekvalitetnim testom tetiraju građane”.

Ipak, počeli su se obavljati i drive in testovi. “Profesorica Markotić će to sigurno pojasniti ovih dana. Mi podržavamo sve što struka kaže. Oni će sigurno jasno dati naputke kako se to radi. S uputnicom se dolazi na ta testiranja”, kazala je.

Tek se očekuje vrhunac epidemije

Za kraj je Grba-Bujević kazala kako Hrvatska još nije imala vrhunac epidemije. “Ako se i dalje budemo ponašali do sada, onda ćemo sigurno imati dobre rezultate. Neka svi čvrsto u to vjeruju”, kazala je u razgovoru za RTL Danas.

