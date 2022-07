Crne najave za jesen i zimu, od drastičnog poskupljenja plina do rizika njegove nestašice, mnoge tjeraju da razmisle o alternativi. Dok iz Njemačke stižu vijesti o rekordnoj potražnji za pećima na drva i kaminima, u Hrvatskoj redova pred takvim trgovinama nema, ali interes je sve veći.

Neki su se već pripremili. “Treba tako, oko 30 metara. I to je koštalo gotovo devet tisuća kuna”, kaže gospođa Marija iz Siska za N1. Niti to nije malo, pa će morati plaćati na rate. Ali barem je sigurna. A sigurnost je ono o čemu su razmišljali i mnogi koji su se nastavili grijati na drva.

Skuplje i ogrjevno drvo

“Cijeli život se grijem na drva, imam kamin tako je kuća napravljena, ima veliki kamin među zidovima i ja sam si i ranije računao jer prije je bilo gorivo jeftino, lož ulje… pa sam vidio da to nije to. Tako da nisam puno razmišljao nikad ni o plinu, ničem, držao sam se one stare, drvo je drvo, drvo ćeš uvijek naći”, rekao je gospodin Drago.

Ogrijevno drvo, žale se građani, skuplje je nego prošle godine. No u Hrvatskim šumama ističu da je smanjenje PDV-a iz travnja dovelo i do nižih cijena.

“Mi smo sve napravili da to drvo bude prihvatljivo stanovništvu, čak smo od 1. travnja spustili PDV s 25 na 1 posto, tako da su sada cijene ogrijevnog drveta u kategoriji hrasta nekih 270 kuna a u kategoriji bukve i 290 kuna”, rekao je Vlatko Petrović, voditelj uprave Šuma Sisak. Drugačije cijene drže preprodavači. Cijene po metru premašuju 300 pa i 400 kuna. Gospodin Zlatko svojih je šest metara kupio od prodavača preko društvenih mreža. “Platio sam 1650 kuna. To je puno. Inače cijene idu i do 400 kuna po metru, a za umirovljenike je to puno”, kaže.

Nema drugog rješenja

Koliko god da je puno i dalje je jeftinija, a i sigurnija opcija od plina ili struje.

“Ja imam centralno grijanje na drva, ali osnovna stvar je, ako nestane struje, nestane mogućnost da se grijem jer pumpa neće raditi. Nema drugog rješenja, grijanje na plin ne može, na struju tko zna, i ona će biti skupa i hoće li je biti. Tko zna što će biti. Ja imam puno godina, svakakve stvari sam pronašao. Tako da, u ovom slučaju je najbolja alternativa obična peć na drva”, kaže pak Vinko.

A za one koji tek razmišljaju o prelasku na grijanje na drva, ni cijene peći nisu male.

“Rang cijena za klasičnu peć, za gotovinu imate od nekakvih 2900 kuna, 3 tisuće kuna, pa zavisno opet o snage, kilovataže, vrste i tipa peći, do 5, 6, 7 tisuća kuna. S tim da u narednom periodu imamo najave za 10-ak do 15-ak posto da će cijene ići gore i slijediti trendove svih drugih energanata”, rekao je Ivo Petković voditelj prodaje centralnog grijanaj u jednoj trgovini.