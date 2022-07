Srpanj je, petak je i popodne što znači samo jedno - gužve su na autocestama u Hrvatskoj. Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK), prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Otočac i Perušić u smjeru mora. Vozi se obilazno državnim cestama Otočac-Ličko Lešće-Perušić (DC50), a pred čvorom Otočac kolona je oko 3 km.

Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Jakuševec i Kosnica (30.km) u smjeru Lipovca vozi se usporeno, jednim prometnim trakom, a kolona je oko 16 km.

Pojačan promet u smjeru mora

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila). Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, povremeno su zastoji:

na autocesti A1 Zagreb-Split Ploče pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, a pred naplatom Demerje kolona je oko 1 km;

na Jadranskoj magistrali (DC8) zastoji su u blizinama turističkih središta, osobito na dionici Split-Podstrana;

na zagrebačkoj obilaznici (A3) pojačan je promet iz smjera Jankomira i Buzina prema naplatama Lučko.

na dionicama cesta gdje traju radovi.

Kolnici mjestimice mokri i skliski

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Mogući su odroni. U priobalju puše jaka bura. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova zatvorene su dionice državnih cesta:

DC2 Vukovar-Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 19. travnja 2023.);

DC14 Andraševec-Bračak kod Zaboka (do 30. rujna);

DC30 Ulica V.Nazora u Petrinji (do daljnjega);

DC38 na mostu u mjestu Kusonje (do 20. prosinca);

DC205 u mjestu Gubaševo (do 5. rujna);

DC213 Nemetin-Dalj između Nemetina i Aljmaša (do 15. studenog);

DC417 Osijek (Vukovarska ulica)-Nemetin (do 15. prosinca);

DC544 od Prgomelja do Velikih Sredica kod Bjelovara (do 30.srpnja);

DC637 kroz naselje Petrijevci (do 1.listopada).