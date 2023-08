Dok se nedjeljama radilo, posao im je cvjetao, sada to ipak nije slučaj. Upravo zato, sajamski dani idealna su rupa u zakonu tako da su to iskoristili pojedini gradovi na obali, ali i u unutrašnjosti. Mnogi od njih radit će i u utorak na Veliku Gospu, a neki se ipak neće upustiti u sajamsku avanturu, piše Danas.hr.

Cvjećarne, primjerice, za svaku neradnu nedjelju izgube oko 300 eura prometa. Radnicima je "svejedno", čak im je dobro došlo da nedjeljom budu kod kuće.

"S druge strane da sam poslodavac mislim da bi mi ta nedjelja puno značila jer treba zaraditi plaće, treba podmiriti troškove, režije, roba, sve je to preskupo, tako da razumijem i njih", objasnila je cvjećarka Dijana Dukić.

Treba omogućiti rad

A sajamskom danu pridružila se i hrvatska metropola. Da bi mali poduzetnici mogli zaraditi, i Zagreb se našao na popisu gradova koji su proglasili sajamske dane.

"Sva ova marijanska svetišta, imamo Remete u Zagrebu, Stenjevec gdje vjerujem da će to biti iskorišteno, druge lokacije će se dogovoriti do još tog datuma. Svima onima koji žele raditi pogotovo jer su to vlasnici svojih obrta - mislim da im treba omogućiti rad", kazala je potpredsjednica Udruženja obrtnika Grada Zagreba Antonija Tretinjak.

Štandovi će biti postavljeni u centru grada, baš kao što je Samobor to i odlučio. Zamjenik gradonačelnice Samobora Petar Burić kazao je kako se radi o malim prodavačima koji nude suvenire.

Puno je turista

"To su najčešće suveniri, medičari, cvjećari, svjećari i ostali razni obrti. Što se tiče kioska, pekara i ostaloga - nažalost ne. Njima to nije zakonski omogućeno, ovaj sajmeni dan je samo za one koji prodaju na štandovima", kazao je Burić.

Gospođa Marica Celižić vlasnica je OPG-a, a, inače, sama izrađuje tradicionalne samoborske predmete. Prodaje ih turistima kojih, kako kaže, sada ima puno tako da bi htjela raditi i ponuditi posjetiteljima ovog grada svoje proizvode.

"To je jako dobra odluka jer upravo za vikende i blagdane ima najviše posjetitelja u Samoboru i samim time možemo najviše prodati. Tako da nam to ide definitivno u prilog", kazao je Ivan Berislavić, također vlasnik jednog OPG-a.