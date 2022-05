U Varaždinsku županiju već je stiglo najavljeno nevrijeme. Regiju je potopila žestoka tuča, ponegdje i veličine prosječnog oraha.

Varaždinski.hr piše kako je padala najmanje 10, a možda i 20 minuta.

"Jezivo, što je to bilo. Strava i užas. U životu to nisam vidio, padala je tuča veličine krumpira. U centru općine su svi auti razbijeni, to nije za popravljati, samo za mijenjati. Imali smo taman Općinsko vijeće, svima su nam auti razbijeni. Idem sada na teren da vidim kako je u drugim dijelovima Huma na Sutli", kazao je načelnik Huma na Sutli Zvonko Jutriša. za Zagorje International.

DHMZ i HT objavili upozorenje

Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas poslijepodne i navečer u unutrašnjosti Hrvatske očekuje se mjestimice jači razvoj oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno izraženi pljuskovi ili grmljavinsko nevrijeme izgledni su ponajprije u sjeverozapadnim i sjevernim predjelima, navečer i u Slavoniji, kažu u DHMZ-u.

'Isključite telefonski i strujni kabel'

A zbog mogućeg nevremena, Hrvatski Telekom poručio je korisnicima da zaštite svoju opremu.

''Danas se očekuje grmljavinsko nevrijeme na vašem području. Kako biste zaštitili svoje uređaje, preporučujemo da isključite telefonski i strujni kabel iz utičnice'', kažu u HT-u.