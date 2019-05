NA ULICAMA DALMATINSKOG BISERA POSTAVLJENI DESECI KAMERA: Kazne? Prekršajne prijave, novčane kazne i – javno sramoćenje

“Eto ko je najgori, naši ljudi. Stavili su kamere i koga je prvo ulovilo? Naše. I sve ih znam”

Od ovog mjeseca tišnjanske javne površine snimaju čak 22 kamere koje vrebaju zagađivače javnog prostora, a komunalnim redarima koji ispisuju prekršajne prijave olakšavaju posao jer se na snimkama jako dobro vidi tko je bacio otpad bilo gdje osim u kantu za smeće, piše Slobodna Dalmacija.

Osim prekršajnim nalogom i pljuskom po novčaniku kaznom od 1500 do 2000 kuna (od mogućih 5000), prekršitelje se disciplinira i fotografijama.

Naime, baš snimke zatečenih pokazale su se dobrom metodom borbe protiv zagađivača, a objavljuju se na službenoj Facebook stranici Općine Tisno.

Smeće na ulicama se smanjilo, a građani su sada zadovoljniji, tvrdi načelnik Ivan Klarin.

Podijeljene kante i postavljeni zeleni otoci

“Razdoblje prilagodbe novim zakonskim rješenjima trajalo je godinu dana. Za to vrijeme brojnim smo akcijama i edukacijama svih mještana, od vrtićke pa do umirovljeničke dobi, najavljivali i objašnjavali novi način zbrinjavanja otpada.

Podijelili smo i čipirali kante za komunalni otpad, za razvrstavanje smo postavili zelene otoke, a dva puta godišnje građani po pozivu našoj komunalnoj tvrtki “Ježinac” mogu zbrinuti krupni otpad, dok se treći put ta vrsta otpada skuplja s unaprijed dogovorenih javnih punktova”, rekao je Klarin te dodao kako se više od 90 posto mještana prilagodilo tim mjerama.

“Čak pet mjeseci trpjeli smo komunalni nered, upozoravali i skupljali otpad s javnih površina, no kad se situacija otela kontroli, nije nam preostalo ništa drugo nego izmijeniti propise i uvesti strože kazne za prekršitelje.

Postavljene su videokamere na kriznim punktovima i pomoću njih otkrivamo tko se ne ponaša u skladu s komunalnim redom. Takvima se prekršajni nalozi adresiraju Prekršajnom sudu i mogu kazati da smo u kratko vrijeme postigli fantastičan red na javnim površinama.

Nije nam, naglašavam, bio cilj nikoga kažnjavati, ali drugačije se nije mogao postići rezultat. Na kraju krajeva, bili smo dužni reagirati i zbog većine Tišnjana koji se ponašaju odgovorno i savjesno”, kaže Klarin.

‘Nema druge nego udar po džepu’

Tišnjani s kojima su razgovarali novinari Slobodne Dalmacije kazali su kako se narod ne može bolje “postrojiti” nego udarom po džepu.

“I neka je tako, jer nije samo smeće problem. Pa vidite da nam je jedna klupa nestala odavde! A da znate kakvo je tek prekrasno cvijeće tu bilo posađeno, ali ga je netko strgao. Nisu to stranci, nego domaći”, nezadovoljno je rekla jedna mještanka.

“Kod nas je sve naopako. Eto, prije nego su kamere došle, jedan meni poznati je tu, na Ratu, nosija neku staru važinu i oće je baciti. ‘ Ne možeš je tu bacit, zatvoren je kontejner’, kažem mu ja, al on ništa. Ni pet ni šest. Ja kažem: ‘Prijavit ću te’, a on meni: ‘Iđem ja ovo bacit u more. I oša je bacit u more. Zamisli.

Eto ko je najgori, naši ljudi. Stavili su kamere i koga je prvo ulovilo? Naše. I sve ih znam. Nema ‘noga koga ja ne znam. Razumiš. I zato bi svima koji se ne držu reda stavija kaznu, ne dvi, nego 10 tisuća, pa neka se nauču. Možda tamburan, pa izgledam malo vako, na svoju ruku, al to je, ljudi, živa istina. Ja to gledam svaki dan”, rekao je mještanin kojemu je posao čišćenje javnih površina u Tisnom.