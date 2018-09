NA TRŽNICAMA CIJENE POVRĆA DUPLO VEĆE NEGO PROŠLE GODINE: Evo koji su razlozi velikog poskupljenja

Proizvodnja je smanjena i dijelom zbog problema s nedostatkom radne snage za rad oko povrća, a od sadnje većih količina mnogi su odustali jer nemaju stabilnu cijenu

Neke građane neugodno su iznenadile cijene povrća. Naime, ključni sastojci za zimnicu sada su duplo skuplji. Na jarunskoj tržnici paprika roga i paprika babura dosegle su cijenu od 25 kuna za kilogram, a i rajčica šeri koja se donedavno mogla pronaći za 10 kuna, sada je duplo skuplja.

Glasnogovornik Zagrebačkih tržnica Miro Pupić Bakrač rekao je za Jutarnji list kako nitko od odgovornih ne može “niti je to njihov posao utjecati na kretanje cijena na tržnicama koje ovise o ponudi i potražnji”. Ipak, primijetio je da se građani žale na visoke cijene.

Nedostatak robe

Josipa Kakuka, voditelja Zelene tržnice na kojoj uzgajivači prodaju trgovcima svoje povrće, potvrdio je kako su cijene duplo veće nego lani.

“Da, cijene su ove godine gotovo dvaput veće nego lani i kod nas na Zelenoj pa je tako jutros paprika roga od 6 do 8 kuna, rajčica od 8 do 9, a babura od 6 do 8 kuna. Razlog ovako visokih cijena je veliki nedostatak robe od početka rujna”, rekao je Kakuk.

Smatraju kako je proizvodnja smanjena i dijelom zbog problema s nedostatkom radne snage za rad oko povrća, a od sadnje većih količina mnogi su odustali jer nemaju stabilnu cijenu koja im garantira isplativost. Naravno, nisu zanemarive ni suše koje su ljetos poharale pola Europe zbog čega je došlo do manje ponude.