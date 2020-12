Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 2613 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 21685

U Hrvatskoj je 2660 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 278

U svijetu potvrđeno ukupno 67.961.285 zaraženih

Oporavilo se 47.050.607, a umrlo 1.550.701

Studija potvrdila da je cjepivo Oxforda sigurno i učinkovito

PRATITE TIJEK DOGAĐNJA:

Meksiko zabilježio 11.006 novih slučajeva zaraze i 800 umrlih

7:00 – Meksičko ministarstvo zdravstva izvijestilo je u utorak o 11.006 novih potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom i 800 umrlih. Time je u Meksiku koronavirusom ukupno zaraženo 1.193.255 osoba a njih 110.874 je umrlo. Vlada te zemlje kaže da je stvarni broj zaraženih vjerojatno znatno

veći od potvrđenih slučajeva.

Trump i Biden zabrinuti za opskrbu cjepivom

Jučer – Svaki na svoj način, Donald Trump i Joe Biden upozorili su u utorak da bitka protiv covida-19 više nije samo znanstveni, nego postaje logistički i industrijski problem jer Sjedinjene Države nisu do danas osigurale potrebnu količinu doza cjepiva za svojih 330 milijuna stanovnika. Dosadašnji predsjednik je potpisao izvršnu uredbu u kojoj se navodi da niti jedna doza neće biti izvezena dok svakom Amerikancu ne bude dostupno cjepivo. Trump je podsjetio da ima ovlasti pozvati se na zakon o preuzimanju proizvodnje američkih tvornica, iako misli da to neće biti potrebno.

Njegov nasljednik Joe Biden, koji će dužnost preuzeti 20. siječnja, upozorio je da bi se cijepljenje nakon početne faze moglo zaustaviti ako Kongres ne izglasa nove kredite za proizvodnju i distribuciju cjepiva. Dvojica čenika imaju slične ambicije, ali dosadašnja administracija misli da može cijepiti 100 milijuna Amerikanca do kraja ožujka, dok Biden želi dati 100 milijuna doza u prvih 100 dana svog mandata, tj. dok kraja travnja.

I Pfizer/BioNTech i Moderna, čija bi cjepiva u dvije trebala biti odobrena u Sjedinjenim Državama u prosincu, imaju ugovore za 100 milijuna doza, što bi trebalo biti dovoljno za početnu fazu (korisnike domova za starije, zdravstvene djelatnike i dio prioritetnih skupina). Zatim će Sjedinjenim Državama trebati Johnson & Johnson, koji bi odobrenje za svoje cjepivo mogao zatražiti krajem siječnja ili početkom veljače, prema podacima Moncefa Slaouija, znanstvenog savjetnika vladine operacije Warp Speed.

Još jedno cjepivo, ono AstraZenece/Oxforda, to bi trebalo učiniti krajem veljače i početkom ožujka. Ne prije sredine 2021. očekuje se odobrenje i drugih projekata koje financira Washington (Novavax i Sanofi/GSK).

Uredba koju je Trump potpisao je simbolična za njegov projekt “America First” On želi “zakonski utemeljiti nacionalizam cjepiva”, rekao je za Matthew Kavanagh, sa sveučilišta Georgetown. “Nije ni etično ni dobro sugerirati Amerikancima da se svaka zdrava osoba u Sjedinjenim Državama treba cijepiti prije ranjivih u Indiji ili Kolumbiji”, dodao je. Ostatak svijeta će se uglavnom trebati osloniti na farmaceutske kompanije u Europi.

Potvrđeno da je cjepivo Oxforda sigurno i učinkovito

Jučer – Cjepivo protiv koronavirusa koje je razvila AstraZeneca u suradnji sa sveučilištem u Oxfordu postalo je u utorak prvo čija je efikasnost potvrđena u jednom znanstvenom časopisu, The Lancetu. Objava tih rezultata, koji su prošli detaljnu analizu neovisnih znanstvenika, potvrđuje da je to cjepivo oko 70-posto učinkovito, u skladu s onim što je AstraZeneca objavila 23. studenoga. To je jedno od tri cjepiva s čijim se razvojem najdalje došlo, samo godinu dana nakon pojave novog koronavirusa. Druga dva su cjepivo američkog laboratorija Moderne i ono proizašlo iz američko-njemačkog partnerstva Pfizera i BioNTecha, kojim je Velika Britanija u utorak započela kampanju cijepljenja. Druga dva imaju učinkovitost 94,1 posto i 95 posto, ali detaljni podaci o njima zasad nisu objavljeni ni u jednom znanstvenom časopisu. Međutim, preneseni su različitim agencijama za lijekove čija je zadaća ispitati zahtjeve za njihovo stavljanje na tržište.

Tako je Američka agencija za lijekove (FDA) ocijenila u izvješću objavljenom u utorak da Pfizer/BioNTechovo cjepivo za covid-19 nije rizično u pogledu sigurnosti, a savjetodavni odbor agencije sastaje se u četvrtak, nakon čega FDA treba donijeti odluku radi odobrenja cjepiva koje je već dobilo zeleno svjetlo u Velikoj Britaniji i nekim drugim zemljama. Međutim, činjenica da su podaci o cjepivu AstraZenece objavljeni u The Lancetu daje mogućnost znanstvenicima iz čitavog svijeta da ga detaljno ispitaju i da imaju jasniju sliku o njegovoj učinkovitosti i sigurnosti. Cjepivo AZD1222 je oko 70-posto učinkovito, napisali su u The Lancetu znanstvenik Andrew Pollard i njegov tim. Međutim, ta učinkovitost ne predstavlja prosjek jer su u ispitivanju korištena dva protokola. Jedna je skupina primila dvije pune doze i kod nje je učinkovitost 62 posto, a druga slučajno najprije pola doze pa tek onda punu i kod nje je cjepivo imalo učinkovitost 90 posto. Upitan je li pola a potom puna doza bio režim koji je bio planiran ili je došlo do greške, Pollard je rekao da je to bilo “neplanirano”.

Po podacima koje je objavio The Lancet, cjepivo AstraZenece “je sigurno”. Od ukupno 23.754 dobrovoljaca koji su sudjelovali u ispitivanjima, samo je jedan imao “neželjenu ozbiljnu nuspojavu moguće vezanu” za cjepivo. Još je dvoje imalo nuspojave, ali je jedan od njih pripadao skupini koja je primila placebo, a za drugog se ne zna kojoj je skupini pripadao. Svo troje se oporavilo. Ni u jednoj od skupina međutim nije bilo ljudi iznad 55 godina, stoga je teško reći kolika je učinkovitost cjepiva kod stariji ljudi. Znanstvenici također nisu mogli potvrditi koliko dugo cjepivo pruža zaštitu. Zemlje širom svijeta naručile su milijarde doza tog cjepiva, koje je testirano u Britaniji, Brazilu i Južnoafričkoj Republici. U članku u The Lancetu kaže se i da AstraZeneca i Sveučilište u Oxfordu moraju dalje raditi kako bi potvrdili da im cjepivo može biti 90 posto učinkovito. Cjepivo AstraZeneca/Oxford znanstvenicima je jako važno jer je jeftinije i lakše za distribuciju.

‘Na svakoj presici Stožera treba biti jedan psihijatar’

Jučer – Psihijatar Ante Bagarić iz Klinike za psihijatriju Vrapče u Zagrebu izjavio je jučer za HRT kako smatra da na svakoj presici Stožera treba biti jedan psihijatar. “Koji će voditi, koji će ukazivati, kao ovo što imamo da je pet metara dobra distanca, da su maske dobre, da je dobro uzimati vitamin D, da je dobro ići u planinu itd., tako isto stalno trebamo ponavljati da je dobro razgovarati, obratiti se za stručnu pomoć. Na tim presicama bi trebali stalno biti brojevi na koje se može uvijek dobiti realno pomoć. Mislim da je najbolji i jedini lijek potpuna istina. Onda je u populaciji strah manji i lakše je raditi s njima, pojašnjava. Važna je istina, a svakodnevne informacije često su zbunjujuće i kontradiktorne, bez obzira na to jesu li to izjave političara, epidemiologa ili znanstvenika, šum koji dodatno pojačava tenzije i stvara nesigurnost”, rekao je.

“Ako mi danas kažemo da u Hrvatskoj imamo tisuću i nešto respiratora, a 250 je zauzeto i u funkciji, to znači da mi oko toga valjda nemamo nikakvu krizu. A onda se pojavi u novinama: “Mi moramo odlučivati koga ćemo staviti na respirator”. To ne stoji. To mora biti vrlo čisto. Različite su manipulativne skupine koje govore da korona uopće ne postoji, da je ovo sve jedna izmišljotina. S druge strane sutra se pojavljuju tih desetine tisuća mrtvih. Dakle, različite skupine – jedne iz vlastitog straha, što je prirodno i za njih imamo razumijevanja, a jedne iz manipulacije”, kaže Bagarić.

Ljude se, kaže, manipulira. “Svi smo pomjereni i svi treperimo, a ako ljudima ulijete još strah, onda su skloni za manipulaciju”, dodaje.