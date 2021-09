Mali poslovni prostor na splitskoj Rivi, Obali Hrvatskog narodnog preporoda 5, postao je "zlata vrijedan". Naime, radi se o nekretnini koja je postala dosad najskuplji kvadrat na Rivi, nakon što se Grad odrekao prava prvokupa na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća.

Grad se, dakle, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća odrekao prava prvokupa za tu nekretninu koju je imao priliku otkupiti za iznos od milijun i 350 tisuća eura. Budući da se radi o prostoru površine 29.04 metara četvornih, cijena kvadrata iznosi 46.487 eura, piše Slobodna Dalmacija.

Vlasnik koji namjerava prodati zaštićeno kulturno dobro, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dužan je isti prvo ponuditi RH, Županiji i Gradu. A ovaj je poslovni prostor dospio na tržište nekretnina nakon što su se Republika Hrvatska, Županija i Grad odrekli prava na prostor. Kupac bi za taj prostor morao izdvojiti više od deset milijuna i sto tisuća kuna.

'Kupnja će se vrlo brzo isplatiti'

Zamjenica predsjednika Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK, predsjednica splitskog Udruženja te vlasnica agencije "Biliškov nekretnine", Jasminka Biliškov, za Slobodnu Dalmaciju je kazala da se dosad nije susrela s tako visokim iznosom metra četvornog.

"Mislim da je najveći iznos poslovnog prostora na Rivi prodan za 25.000 eura po kvadratu, nisam čula da je neki prostor na toj lokaciji prodan za veću cijenu. No, ako su vlasnici u pravu prvokupa ponudili Gradu nekretninu za te silne novce, vjerujem da već je. Onaj tko sebi to može priuštiti možda će radije kupiti takav prostor nego držati novac u banci. Na kraju, sigurna sam da će mu se vrlo brzo isplatiti kupnja, ako ne kroz deset, onda kroz 15 godina. No, zaista je cijena enormna", rekla je.

Vlasnik prostora Miroslav Dujmović otkrio je da su u tijeku pregovori oko prodaje te dodao kako ovaj prostor zlata vrijedi.