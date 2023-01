U proteklih nekoliko dana na gotovo cijelom području Republike Hrvatske pala je velika količina oborina koja je izazvala poraste vodostaja rijeka te na nekoliko lokacija uzrokovala odrone zemlje, objavilo je Ravnateljstvo civilne zaštite.

Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava za:

Črnec – Ustava Črnec; Ilova – Veliko Vukovje; Kupa – Farkašić; Lika – Selište (AVS); Una – Hrvatska Kostajnica.

Stanje i propgnoza vodostaja

Sava: Vodostaji Save do Rugvice su u opadanju s tendencijom opadanja. Nizvodno do hidrološke postaje Crnac vodostaji su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, a na hidrološkoj postaji Crnac su u porastu s tendencijom stagnacije. Dalje nizvodno vodostaji su u porastu s tendencijom porasta, vodostaji su u domeni od srednje niskih do visokih voda.

Kupa: Vodostaji Kupe do hidrološke postaje Jamnička Kiselica su u opadanju s tendencijom opadanja, a na hidrološkoj postaji Jamnička Kiselica su u blagom porastu s tendencijom opadanja. Dalje nizvodno vodostaji su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni od srednje niskih do visokih voda.

Valja istaknuti Farkašić gdje se prema trenutnim prognozama vrh vodnog vala očekuje 21.01.2023.

Mura I Drava: Vodostaji Mure do Goričana su u opadanju s tendencijom opadanja, a dalje nizvodno u stagnaciji s tendencijom opadanja. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u porastu s tendencijom opadanja. Nizvodno do Donjeg Miholjca vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, a dalje do Osijeka su u porastu s tendencijom stagnacije. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.

Dunav: Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni srednje niskih voda.