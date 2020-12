Zbog jakog i olujnog juga u prekidu su jutros brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, a kolnici su jutros mjestimice mokri ili vlažni i skliski, dok zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Neke prometnice su zatvorene

Ponegdje ima i magle. Moguća je poledica te odroni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez propisne zimske opreme

“Vrijeme uoči ovogodišnjeg zaštitnika pomoraca za njih i ostale na Jadranu nije bilo povoljno, a na sam također iznadprosječno topli spomendan bit će još nepovoljnije, čak opasno – objavljena su upozorenja crvenog, najvišeg stupnja!

Veći dio dana puhat će jako i olujno jugo, ponegdje i orkansko pa će more biti većinom jače valovito, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće čak i uzburkano, a mjestimice će pasti i obilna kiša. U sjevernijim hrvatskim krajevima za mnoge će biti znatno povoljnije, iako uz južinu ne posvuda tiho i suho.

I u manje toplom novom tjednu povremeno će padati kiša, i dalje češća i obilnija na Jadranu i područjima uz njega, a u gorju će vrlo vjerojatno gdjekad biti i snijega. Na Jadranu će nastaviti prevladavati umjereno i jako jugo, a uz obalu sjevernog dijela istočnjak i bura”, najavio je meteorolog HRT-a Zoran Vakula u novoj prognozi.

Relativno topla nedjelja na Jadranu i uz njega kišovita i vjetrovita – sjevernije mirnija

“Nedjelja će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti iznadprosječno topla i vjetrovita, te djelomice sunčana. Puhat će umjeren do jak jugoistočni vjetar, a najviša temperatura zraka biti i do 14 °C.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno do znatno oblačno, uglavnom prema kraju dana mjestimice s kišom, ponajprije u najzapadnijim krajevima. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7 °C, a i danju u mnogim mjestima relativno toplo. Vjetar slab i umjeren jugoistočni.

Još vjetrovitije u gorju te još više na sjevernom Jadranu, gdje će biti oblačno s grmljavinom i često obilnom kišom, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, osobito u Istri. U gorju će puhati umjeren do jak jugoistočnjak, a na sjevernom Jadranu jako i olujno jugo uz moguće orkanske udare i na otvorenom uzburkano more. Prema kraju dana jugo u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak.

Iznimno vjetrovito u nedjelju će biti i u Dalmaciji, pogotovo na srednjem Jadranu, gdje će jugo također biti olujno, uz udare mjestimice veće od 120 km/h, a na otvorenom moru i valove oko 6 metara. Navečer vjetar u slabljenju. Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, osobito u drugom dijelu dana kada će biti i grmljavine i obilnijij pljuskova. Temperatura većinom između 14 i 18 °C, u Zagori ujutro niža.

Na jugu Hrvatske temperatura može porasti i do 19 °C, a ujutro će biti oko 15 °C. Uz umjereno i pretežno oblačno mjestimice će biti kiše, no glavnina vjerojatno prema kraju dana, kada će biti i izraženija, uz moguću grmljavinu. Jugo jako i olujno, a more jače valovito do uzburkano.”

U novome tjednu promjenjivo

“U novom tjednu u unutrašnjosti promjenljivo, pogotovo u srijedu i pretežno oblačno. I dalje mjestimice kiša, najčešće u gorskoj Hrvatskoj, u čijim u najvišim predjelima može pasti i malo snijega jer će temperatura biti u laganom padu.

Na Jadranu vrijeme neće biti toliko nepovoljno kao u nedjelju. Štoviše, u ponedjeljak će se prolazno biti i više sunca. No i dalje će biti povremene kiše, pa i u obliku pljuskova, osobito od utorka, kada će puhati jako jugo”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Problemi u prometu

Zbog jakog i olujnog juga u prekidu su jutros brojne trajektne, katamaranske i brodske linije, a kolnici su jutros mjestimice mokri ili vlažni i skliski, dok zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku.

Ponegdje ima i magle. Moguća je poledica te odroni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Zatvorene prometnice

Zbog zimskih uvjeta za sav promet zatvorene su: državna cesta DC547 Sv. Rok-Mali Alan i županijska cesta ŽC5199 Sušanj-Štirovača.

Zbog odrona, vozi se jednim trakom, naizmjence, na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Ruskamen kod Omiša te na DC70 kod mjesta Gata.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Zbog vjetra u prekidu su:

trajektne linije: Zadar-Preko, Brbinj – Zadar (Gaženica) – Brbinj, Biograd – Tkon, Sućuraj-Drvenik, Sumartin-Makarska,Trogir/Soline-Drvenik Veli-Drvenik Mali, Split-Vela Luka-Ubli, Zadar (Gaženica) – Sestrunj – Zverinac – Molat, Zadar (Gaženica) – Bršanj – Rava – Mala Rava, Dubrovnik-Lopud-Suđurađ, Stinica-Mišnjak, Lopar-Valbiska, Brestova-Porozina, Valbiska-Merag, Šibenik – Kaprije – Žirje, Prapratno-Sobra;

katamaranske linije: Milna-Rogač-Split, Dubrovnik-Šipan-Sobra, Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj, Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist, Zadar – Iž Mali – Iž Veli – Mala Rava – Rava, Zadar-Premuda-Silba-Olib, Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, Ubli -Vela Luka-Hvar-Split , Vis-Split, Korčula-Hvar-Split, Split-Bol-Jelsa, Novalja-Rab-Rijeka i Mali Lošinj-Cres-Rijeka;

brodske linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Vrgada-Pakoštane-Biograd, Zadar-Sali-Zadar, Zadar-Mail Iž-Mala Rava-Rava, Zadar-Preko, Mali Lošinj-Unije-Susak, Komiža-Biševo.

Trajekt na liniji 335 Prizna-Žigljen ne prevozi autobuse i kampere.

Zbog najave loših vremenskih uvjeta danas se neće moći obaviti putovanje na brzobrodskoj liniji 9141 Zadar-Pula.

Danas će u prekidu biti brzobrodska linija Milna-Ročač-Split.

U liniji 505 obavit će se izvanredno putovanje Šibenik – Šepurine – Zlarin – Šibenik, s polaskom iz luke Šibenik u 6,45 sati bez pristajanja u Prvić Luku i Vodice.