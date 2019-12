NA SNAZI CRVENI ALARM: Stigli minusi, olujna bura zatvorila brojne ceste i prekinula brodske linije. Sutra očekujte snijeg…

Smirivanje vremena se očekuje već poslijepodne, no u četvrtak stiže novo pogoršanje

Ciklone koje se redaju na putu od Atlantika do Srednje Europe donose česte izmjene toplijih i hladnijih dana, a s time i valove oborina i jakog vjetra koji se izmjenjuju sa sunčanim razdobljima. Tako je već noćas zapuhala jaka bura, ponegdje i brzinom od 150 kilometara na sat. U Velebitskom kanalu je zbog takvih vremenskih neprilika upaljen je crveni meteoalarm, dok je narančastim alarmom obuhvaćena cijela Istra, riječko područje te otoci.

Prekidi u prometu

HAK javlja da su zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene: autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče, između čvorova Sveti Rok i Posedarje i državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački i Paški most, s obilaskom po državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina. Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica te Jadranska magistrala (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, a obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.

Autobusi na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikli ne smiju voziti po Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti Borje-Klapavice, autocesti čvor Draga-čvor Šmrika, lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica. Zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II.skupina) vrijedi na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga. Uz to, HAK javlja da su kolnici mokri i skliski te da su ponegdje mogući i odroni.

Situacija nije bolja niti na moru, pa su zbog jakog vjetra prekinute trajektne linije Prizna-Žigljen, katamaranska linija Rijeka-Lun (Tovarnele)-Rab te katamaranske linije: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Milna-Split, Jelsa-Bol-Split i brodska linija Vrgada-Pakoštane-Biograd.

Vjetar najavio promjene vremena

Vjetar je i na kopnu donio hladan zrak, pa su se mnogi gradovi u unutrašnjosti, osobito u Međimurju, Podravini i Baranji, gdje je puhao jak sjeverac, probudili u minusu. No, popodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno vedro, a i ugodnije kada vjetar prestane puhati, pa bi se temperatura trebala popeti do tri ili četiri stupnja, a u Slavoniji i Baranji i do pet, uz postupno razvedravanje, javlja RTL.

I na obali bi bura trebala oslabjeti dok će na otvorenom moru okrenuti na tramontanu. Sa slabljenjem vjetra će i ondje porasti temperatura do 15 stupnjeva, a očekuje se sunčano i suho vrijeme.

No, nova promjena vremena stiže već u četvrtak kad bi se u najvišem gorju snježni pokrivač trebao podebljati, dok bi u ostatku zemlje padati kiša ili susnježica. U petak će oborine pojačati, ponegdje i na 30 litara po četvornom metru, no već u subotu stiže nova južina koja bi trebala potrajati barem tjedan dana. Slično će biti i na moru; u petak kiša i vjetar, a u subotu suho i toplije.