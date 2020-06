NA SNAGU STUPILA MILANOVIĆEVA ODLUKA O IZBORIMA: Svi izborni rokovi počinju teći točno u ponoć i jednu minutu

Kandidacijske liste moći će se predavati do ponoći, 16. lipnja, a nakon što ih DIP provjeri i objavi pravovaljane liste, počet će i službeno izborna promidžba

Odluka predsjednika Republike, kojom je izbore za Hrvatski sabor raspisao za nedjelju, 5. srpnja stupila je na snagu u utorak, što znači da svi izborni rokovi počinju teći dan kasnije, s prvim minutama srijede, 3. lipnja.

“Odluka o raspisivanju stupa na snagu 2. lipnja, svi rokovi vezani za izbore počinju 3. lipnja u ‘nula, nula’ sati, od tada kreću i rokovi za primanje kandidatura”, podsjetio je nedavno predsjednik Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Đuro Sessa. S prvim minutama srijede s mrežne stranice DIP-a moći će se preuzeti obrasci za kandidiranje. Kako bi ih čim brže i točnije ispunili, DIP je pozvao političke stranke, koalicije i neovisne liste da koriste program off-line kandidature koji bez naknade, također od 3. lipnja, mogu preuzeti sa stranice www. izbori. hr.

Pravo predlagati kandidate i liste imaju političke stranke i birači, u tom slučaju govorimo o neovisnim, odnosno listama grupe birača koje da bi bile pravovaljane, moraju prikupiti najmanje 500 potpisa birača u izbornoj jedinici u kojoj se natječu. Političke stranke ne moraju za svoje liste prikupljati potpise.

Potpisi, njih sto, potrebni su i za kandidature zastupnika nacionalnih manjina koje imaju pravo predložiti političke stranke, birači i udruge manjina.

Preporuke HZJZ-a

HZJZ preporučuje da se potpisi prikupljaju ponajprije na otvorenome, na štandovima, a ako to nije moguće, u zatvorenom prostoru.

Predlagatelji izbornih lista dužni su voditi računa da im žene i muškarci budu uravnoteženo zastupljeni, na listi trebaju imati najmanje 40 posto pripadnika oba spola. Ako to ne bude, listu to neće diskvalificirati, ali njenom predlagatelju prijeti kazna od 50 tisuća kuna. Kandidacijske liste moći će se predavati do ponoći, 16. lipnja, a nakon što ih DIP provjeri i objavi pravovaljane liste, počet će i službeno izborna promidžba.

U Sabor biramo 151 zastupnika, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri bira ‘dijaspora’, odnosno hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu, a osam pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici koju čini cijela država.