Sjednica Vlade održala se u četvrtak, a na dnevnom su redu dvije odluke o donošenju Programa potpore.

Prva je za potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom covid-19 u ovoj godini, a druga za potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane.

Vlada će donijeti i odluku o produljenju istražnog razdoblja u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na istražnom prostoru ugljikovodika "DR-02".

Na početku se ministrima obratio premijer Andrej Plenković te im zahvalio na suradnji na jučerašnjem 'aktualcu' u Saboru.

Podrška Ukrajini

"Razgovarao sam i s ukrajinskim predsjednikom Zelelnskim te i dalje dajemo podršku Ukrajini. Razgovarao sam o tome i s litvanskim predsjednikom. U Zagrebu je u posjetu bio i Dragan Čović te smo s njim razgovarali o izbornom zakonu u BiH i ako do njega ne dođe to će biti loše. Mi smo napravili sve preduvjete da dođe do dogovora s bošnjačkom stranom. Zalažemo se da prevlada razum", rekao je premijer.

"Jutros je ovdje bila i bugarska ministrica vanjskih poslova s kojom smo razgovarali o sigurnosnoj situaciji. Također, plan oporavka daje milijardu kuna za dječje vrtiće. Takvog nečega u Hrvatskoj nije bilo godinama.

Ministar branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved je rekao da je na Baniji potpisano 55 ugovora za izgradnju zamjenskih kuća.