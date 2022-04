Dok će i uz Vladine mjere u većini Hrvatske prirodni plin od danas poskupjeti za prosječnih 17 do 20 posto posto, većini potrošača na riječkom području plin je od danas jeftiniji za gotovo 40 posto, piše Novi list. Ovo pojeftinjenje odnosi se na potrošače koji su u Rijeci, Kraljevici, Bakru, Viškovu, Kostreni, Čavlima i Klani potpisali ugovore o opskrbi s nekim od komercijalnih opskrbljivača, a na navedenom području to se u ogromnoj većini slučajeva odnosi na one koji su potpisali ugovor s Energom.

Plin će u navedenom postotku pojeftiniti za 55 posto, od oko 21.300 kupaca iz kategorije kućanstava, koliko ih je do sad sklopilo komerecijalne ugovore o opskrbi plinom, no tih 55 posto troši gotovo 80 posto od ukupne potrošnje na širem riječkom području. Smanjenje cijena za oko 40 posto, za korisnike sa sklopljenim komercijalnim ugovorom, u tarifnom modelu (TM)2 potvrdio nam je zamjenik direktora Energa Marko Križanec, kazavši kako je ono izravna posljedica vladine odluke o smanjenju PDV-a na prirodni plin na 5 posto, u narednih godinu dana, uz dodatnu mjeru kojom se iz državnog proračuna podmiruje 10 lipa na računu za svaki potrošeni kilovatsat prirodnog plina.

"Smanjenje cijene varirat će, ovisno o tarifnom modelu, kao i o potrošnji svakog pojedinog kućanstva, ali prema našim izračunima ono bi se u tarifnom modelu 2 trebalo kretati oko 40 posto. Riječ je o tarifnom modelu u kojemu je većina korisnika koji prirodni plin, osim za kuhanje, koriste i za grijanje stanova ili obiteljskih kuća", rekao je.

Dovoljne količine prirodnog plina

Energo ima dovoljne količine prirodnog plina zakupljene prije drastičnog rasta cijena te da se sadašnje cijene za kupce s ugovorom ne bi trebale mijenjati do 30. rujna ove godine.

Bez obzira na smanjenje cijena na riječkom području, ne treba slaviti, piše nadalje Novi list, jer sadašnji tržišni ugovori i cijene vrijedit će do kraja rujna, a riječ je o razdoblju u kojemu je potršnja plina znatno manja nego u zimskim mjesecima, a što će se s cijenama događati od 1. listopada, tek treba vidjeti. S obzirom na stanje na tržištu plina u Europi, gdje su skladišta plina uglavnom prazna, a zemlje članice EU imaju obavezu da ih napune do 90 posto prije iduće sezone grijanja, čak i ako se smiri ratni sukob u Ukrajini, ne treba očekivati da će cijene plina na međunarodnom tržištu pasti niti blizu razinama prije prošle jeseni, tako da je vrlo vjerojatno kako će i na riječkom području doći do poskupljenja.