NA SILVESTROVO PAO PRORAČUN POSLJEDNJEG LIČKOG ŠERIFA: Ovo bi mogao biti kraj Darka Milinovića

Na zadnji dan ove godine, Darku Milinoviću pao je županijski proračun

Ovo će Silvestrovo posljednjem “ličkom šerifu”, Darku Milinoviću zasigurno ostati u pamćenju. Naime, ličko-senjskom županu i bivšem HDZ-ovu na posljednji dan ove godine pao je županijski proračun, a Liku očekuju novi izbori, izvještava Jutarnji list. 11 članova županjske skupštine glasalo je za proračun, a 14 ih je bilo suzdržanih.

Užarena atmosfera, osobne uvrede, pritisci sa svih strana obilježili su sjednicu ličko-senjske županije, a nakon pada Milinovićeva proračuna, za mnoge to znači konačni par samog Darka Milinovića. S druge strane, ovo je i pobjeda Plenkovićeve struje HDZ-a.

Zamjera mu se da se ponaša kao šerif

I dok se Milinoviću zamjera da se ponaša kao lički šerif, jer nije stvorio uvjete za razvoj Like i jer je koncentrirao svu moć u svojim rukama, pa bez njegove podrške nije bilo moguće realizirati niti jedan projekt, Milinovićevi ljudi tvrde da da ”Plenkovićev HDZ krade Lici milijune” budući da će privremeno financiranje i novi izbori zaustaviti realizaciju brojnih projekata. No, kako piše Jutarnji list, to zapravo nije točno.