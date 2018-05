NA RUBU INCIDENTA: Glasnović zgrozio SDP-ovce, Glavašević lupio Poslovnikom po klupi: ‘Predsjedniče, je li govor mržnje vama prihvatljiv?’

Glasnović je u svom stilu s govornice krenuo u verbalni obračun s političkim neistomišljenicima i medijima nazivajući ih komunistima, štakorima, osobama kojima smeta hrvatska država.

Nezavisni zastupnik Željko Glasnović na početku je današnje rasprave u Saboru održao govor koji su neki zastupnici okarakterizirali kao govor mržnje. Glasnović je u svom stilu s govornice krenuo u verbalni obračun s političkim neistomišljenicima i medijima nazivajući ih komunistima, štakorima, osobama kojima smeta hrvatska država.

Povod je bilo izvješće Vijeća Europe u kojem se upozorava da u Hrvatskoj eskalira rasistički govor mržnje protiv Srba, LGBT osoba i Roma.

“Ispada da mi živimo u El Salvadoru. No, nije to baš tako. To je plan i projekt onih koji nikad nisu željeli Hrvatsku. Od toga oni žive danas. To ste dokazali svojim radom. Od afere do afere, samo cinkanje. Pa napravite sustav. Ja ću vam riješiti državu za četiri mjeseca ako to ne znate raditi. Ustrojit ćemo vojsku, policiju, pokretne sudove i udri. Vama ću provjeriti imovinsko stanje. Niste imali bicikl, a sada imate apartmane i vama je loše i vi bi nove izbore”, govorio je Glasnović.

Nakon Glasnovićevog izlaganja je SDP-ov Bojan Glavašević tražio povredu Poslovnika zbog govora mržnje. “Čovjek je pozivao na nasilje, izvrijeđao nas je nazivajući nas komunistima, ljudima koji nikad nisu željeli Hrvatsku… Ako ništa, ovdje sjede ljudi koji su robijali za ovu zemlju. Je li Vama to prihvatljivo, predsjedniče Sabora”, upitao je Glavašević lupivši Poslovnikom o svoju klupu.

Predsjedavajući Gordan Jandroković kazao je da nije bilo povrede te da je čuo neprihvatljive ocjene i od strane predsjednika SDP-a.

“Možete Vi lupati… Ovo je slobodni govor. Svatko ima pravo iznositi svoje stavove, a građani će procijeniti što je ovdje ispravno i što nije, i molim vas, da se na to naviknete”, kazao je Jandroković i dodijelio Glavaševiću opomenu.

Ubrzo potom Glavašević se oglasio i putem Twittera. “Gordan Jandrokovic, sa svime sto je postigao i sto tek treba postici u zivotu, tek je patuljak u usporedbi s onim sto su za ovu zemlju postigli ljudi poput Freda Matica. Dozvolivsi Glasnovicu da pljuje, izmedju ostalih, po Fredu, Jandrokovic je pokazao puno siromastvo svog duha”, napisao je Glavašević i uskoro dodao još jedan tvit.

“A u ime mojeg oca, djeda i bake, ubijenih kako bi Hrvatska mogla zivjeti i biti slobodna, zahvaljujem gospodinu predsjedniku Hrvatskog sabora sto je zastitio i moje dostojanstvo kada mi je Glasnovic rekao da nisam zelio Hrvatsku i da je ne zelim ni danas”, poručio je Glavašević.