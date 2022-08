Od petka, 26. kolovoza u 22.15 sati, svi ljubitelji dobre političke satire i oni znatiželjni dijagnoze političkog, ekonomskog i mentalnog stanja nacije napokon će doći na svoje jer jedinstveni Zoran Šprajc sa svojim timom vrijedno priprema nove nastavke emisije koja je promijenila pogled hrvatskog naroda.

Emisija "Stanje nacije" sa Zoranom Šprajcom s prikazivanjem je počela sredinom svibnja te je već u prvom emitiranju zabilježila odlične rezultate gledanosti i tako ubrzo postala jedna od najgledanijih u Hrvatskoj. Voditelj i urednik Zoran Šprajc pronašao je žanr - političku satiru, u kojem ga publika jednostavno obožava, a njegovi originalni komentari na aktualnosti u Hrvatskoj i svijetu jedan su od glavnog razloga velike popularnosti ove emisije.

"Samo ime emisije "Stanje nacije" zapravo baš dobro opisuje ono čime se bavimo - kroz tjedne događaje dajemo dijagnozu političkog, ekonomskog i mentalnog zdravlja nacije. Kod nas nema zabranjenih tema, ali zabranjeno je hvaliti bilo kojeg političara, političku stranku, interesnu organizaciju ili javnu instituciju. Jer kad bi sve bilo vrijedno hvale, onda bi i stanje nacije bilo pohvalno, što, nažalost - nije“, otkriva Šprajc koji je, nakon povratka s godišnjeg odmora, za gledatelje već pripremio novi pregled tjedna te najavljuje i poneke novitete.

"U novim nastavcima vidjet ćete emisiju punu lošeg humora, nategnutih fora, čudnih skečeva, banalnih poruka upakiranih u brzi ritam s ne baš atraktivnim voditeljem. Ukratko, vidjet ćete spoj svega i svačega, ali ćete iz nekog razloga to poželjeti vidjeti opet jer - takvo je stanje nacije i gledatelji su to prepoznali. Imam u planu i neke promjene, no sve u svoje vrijeme", priznaje Šprajc koji je iznimno zahvalan na svakom članu u svom timu bez kojeg emisija ne bi bila to što jest. Uz Zorana, u kreiranju ovog uzbudljivog i izazovnog televizijskog formata još sudjeluju i Borna Sor, Miro Lujić, Lada Marinović, Siniša Mareković, Boris Rašeta, Jan Štih, Tomislav Lubina te komičar Goran Vinčić. Svi oni zaslužni su za drukčiji, ironični, dovitljiv i britak pregled aktualnosti koje iz tjedan u tjedan fasciniraju hrvatsku javnost i otkrivaju kakvo je pravo stanje hrvatske nacije kad se samo malo zagrebe ispod površine.

Plenković, Milanović, Vlada, opozicija, inflacija, recesija, ulazak u eurozonu, međunarodni odnosi – sve su to teme koje trenutačno muče Zorana Šprajca pa je ususret novim epizodama i za potrebe snimanja promotivne kampanje pomoć potražio kod psihijatra, a on mu je jasno savjetovao: "Preporuka za pacijenta je 'Stanje nacije'!"

Koliko se stanje nacije promijenilo tijekom ljetnih tjedana, tko je trenutačno u fokusu javnosti i što je stvarno bitno - pratite u novim epizodama "Stanja nacije" sa Zoranom Šprajcom svaki petak od 22.15 sati samo na RTL-u!