NAPAO SNIMATELJA HRT-a U JASENOVCU: ‘Nećeš otići s tom kamerom. Tko ti je dao da me snimaš, majmune jedan!’

Predstavnici udruga antifašističkih boraca i antifašista u utorak su u Jasenovcu prosvjedovali ispred HOS-ove spomen-ploče s uklesanom ustaškom krilaticom “Za dom spremni”, ističući da deklarativne izjave državnog vrha ne smatraju ozbiljnima, a još manje iskrenim antifašističkim uvjerenjem, a nakon prosvjeda jedan od mještana nasrnuo je na snimatelja HRT-a.

Incident nakon prosvjeda

Po završetku prosvjednog skupa, samo 30-ak metara od postavljene ploče došlo je do incidenta, kada su iz jedne skupine mještana sudionicima prosvjeda upućene uvredljive riječi i povici, a potom je jedan iz te skupine nasrnuo na snimatelja HRT-a zbog toga što ga je snimao kad je verbalno napadao antifašiste.

‘Ej, halo momak, nemoj me snimati’, rekao je mještanin prilazeći snimatelju, a onda je uhvatio i kameru.

‘Tko ti je dopustio da me snimaš? Nemoj me snimati!’, vikao je mještanin na što mu je snimatelj kazao kako se on nalazi na javnoj površini na kojoj mu je dopušteno snimanje.

Potom je uslijedilo naguravanje u koje su se uključili ostali sudionici kako bi odvojili gospodina kojem se nije svidjelo što ga kamere snimaju. Umirujućom intervencijom sudionika skupa, a kasnije i policije daljnji napad je spriječen.

‘Kažem ti, nećeš s tom kamerom. Što si ti došao? Što nisi došao kad je Jasenovac gorio?’, vikao je mještanin s drugog kraja ceste kada je stigla policija, a potom i dobacio: ‘Tko ti je dao dozvolu da me snimaš, majmune jedan!’

Snimatelj Igor Ahmetović napadnut je dok je snimao prosvjednu povorku antifašista u središtu Jasenovca.

Više u emisiji u 17 i 20. pic.twitter.com/HBfNFBJK9u — Hrvatska uzivo (@HuzHtv) January 31, 2017

Traže vlasti da reagiraju

“Budući do sada nadležna tijela državne vlasti nisu reagirala na ponovno isticanje ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’, mi antifašisti upozoravamo da se deklarativne izjave o državnom antifašizmu hrvatskih dužnosnika ne mogu smatrati ozbiljnim, a još manje izrazima iskrenog antifašističkog uvjerenja”, poručio je Petar Rajić, predsjednik Zajednice udruga antifašističkih boraca i antifašista Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

‘Prepravljanje istine’

Naglasio je kako je prosvjed organiziran zbog protivljenja legalizaciji ozloglašenog ustaškog pozdrava i krilatice pod kojim su ustaše u jasenovačkom logoru ubile više od 80 tisuća nevinih ljudi.

‘Toleriranje ustaškog pozdrava na javnim okupljanjima, slavljenje zločinačkog ustaškog režima, raspirivanje mržnje prema Srbima, Židovima, Romima i građanima antifašističkog opredjeljenja, te nereagiranje Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac na napade na jasenovačke žrtve, Hrvatsku ne čini civiliziranom državom oslobođenom nacističkog nasljeđa”, rekao je Rajić.

Osudio je “prepravljanje istine” o jasenovačkim žrtvama i šutnju nadležnih državnih tijela, istaknuvši kako je HOS-ova ploča s ustaškim pozdravom u Jasenovcu ružna slika za demokratsku Hrvatsku i “neodlučnu Vladu”. “Šutnjom i nereagiranjem Vlade omogućava se širenje postavljanja sličnih ploča s ustaškim pozdravom pod kojim je samo u Jasenovcu ubijeno više od 80 tisuća ljudi”, poručio je Rajić.

Neposredno prije prosvjeda njegovi sudionici posjetili su Spomen-područje Jasenovac te u znak sjećanja na žrtve holokausta položili vijenac u kriptu Jasenovačkog spomenika.