Za život u Hrvatskoj potreban je krov nad glavom. Uz sve skuplje nekretnine, čija je cijena u zadnje dvije godine narasla i za 30 posto, zlata je vrijedna informacija koju je doznao Dnevnik.hr. Naime, na proljeće kreće novi krug stambenih kredita subvencioniranih putem APN-a.

Troškovi, troškovi...

''Kvadrat novogradnje kreće se između 3000 i 4000 eura na dobrim lokacijama, kako u Splitu tako i u Zagrebu. Na rubnim područjima je između 2000 i 2500 eura'', otkrila je Jasmina Biliškov iz Udruženja poslovanja nekretninama.

Nije to jedini trošak, kojeg će građani morati podnijeti pri selidbi u novi dom. Trebat će ga i urediti po vlastitom ukusu. ''Prosjek je manji stan od 50 do 60 kvadrata. Ako se radi kompletna adaptacija stana, u smislu da se mijenjaju sve instalacije, namještaj, podovi, cijena projekta se kreće od 3000 do 5000 eura'', izračunala je Katarina Kavain iz tvrtke za uređenje interijera.

Razni faktori utječu na cijenu

Stručnjaci tvrde da na ovakve cijene stanova utječu niske kamate, inflacija, ali i rast prometa u turizmu. ''Sve ovisi o bankama. One su kod nas Bog i batina. Banka mora dati povoljne uvjete za kreditiranje mladih obitelji'', pojašnjava Marko Plazonja iz Agencije za promet nekretninama.

A povoljniji uvjeti bit će dostupni mladima na proljeće sljedeće godine. Doduše cijene stanova i kuća su takve da ih rijetki mogu priuštiti. Iz Ministarstva graditeljstva poručuju da državne subvencije ne mogu biti glavni razlog rasta cijena nekretnina. Guverner HNB-a Boris Vujčić nedavno je ustvrdio da neće biti promjene cijena nekretnina dok se cijena kamatnih stopa ne promijeni. U prijevodu, veće kamate bi trebale sniziti cijenu stambenog prostora.