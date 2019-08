NA PRISILNO LIJEČENJE VEĆ S 14: Mladi u Hrvatskoj se ubijaju u alkoholu, mlate roditelje, bake i djedove

Opijanje mladih u Hrvatskoj sve više eskalira, daleko je prešlo ono ‘pokoje pivo previše’ i prerasta u pravi alkoholizam.

Maloljetnici piju sve više, čak i roditelji zažmire na problem kad god mogu. Strašno je što, uz to što štete sebi, ista ta djeca sve češće zlostavljaju svoje najbliže, prenosi Glas Slavonije.

Dr. Marija Kribl, ravnateljica Centra za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti, kaže da se na liječenje od alkoholizma javljaju samo oni koji moraju.

“Dođu samo oni mladi koji su dobili sudsku mjeru obveznog liječenja, i to najčešće zbog obiteljskog nasilja. Imamo nekoliko klijenata koji su dobili takvu mjeru jer su se alkoholizirali i napadali obitelj. Najčešće se tu radi o osobama u dobi od 14, 15 i 16 godina, a žrtve su uglavnom roditelji ili baka i djed”

“Djeca su u pubertetu i adolescenciji, traže svoje mjesto i nekritični su prema sebi, a to djeluje tako da izazivaju nasilje. Napiju se i postanu agresivni, a riječ je o djevojkama i dečkima koji imaju visinu i težinu odraslog čovjeka” objašnjava dr. Kribl.

‘Samo nebo zna što to čini mozgu’

Kako dalje liječnica dodaje, mladi sve više piju i miješaju alkoholna pića, ali i opasne droge.

“Miješaju sve s pivom i vinom i ispijaju pića dok se ne opiju do nesvijesti. Još je gore što su sada počeli takvi alkoholizirani pušiti osvježivače prostora. Kakav to efekt ima to samo nebo zna. S druge strane alkohol i inače dovodi do pomućenosti svijesti te do ugrožavanja vitalnih životnih funkcija” zgraža se dr. Marija Kribl. Kako kaže, mladi koji se opijaju nakon svega imaju i psihičkih problema. A nakon otrježnjenja teško je reći hoće li se stvari vratiti na staro ili će ipak ostaviti neko oštećenje.

“Velika je vjerojatnost da će opijanje dovesti do nekakvog oštećenja na mozgu jer sva nova neurološka istraživanja pokazuju da čak i obični potres mozga ostavlja ošećenja bez obzira na to što nismo imali vrtoglavicu, mučninu ili povraćanje. Može se očekivati i da će sam alkohol, ali i u kombinaiciji s osvježivačima i drugim drogama, dovesti do oštećenja u centralnom mozgu” dodala je osječka liječnica.

Alkohol donose od doma

Jelica Klobučar, ravnateljica osječkog Centra za socijalnu skrb, potvrđuje da se mladi liječe tek ako su prisiljeni.

“Kada policija zatekne alkoholiziranog maloljetnika, odmah nam pošalju prijavu. Kolege koje rade na zaštiti djece i obitelji obvezno obave razgovor s djecom i roditeljima da se vidi je li to bio izoliran slučaj ili se radi o učestalom ponašanju. Djeca se upućuju u savjetovališta kao odgojnu mjeru koju dobivaju od suda ako počine neko prekršajno ili kazneno djelo, drugačije ne” kazala je Jelica Klobučar. Kako ravnateljica dodaje, problem je kod sprječavanja alkoholizma kod mladih i u roditeljima i u djeci.

“Mladi misle da se bez alkohola ne mogu zabaviti, i to je mišljenje teško iskorijeniti. S druge strane, roditelji često ‘štite’ djecu, kažu da se opijanje ne događa često. To je posljedica toga što se u društvu odobrava konzumiranje alkohola, što nikako nije dobro2 dodaje ravnateljica Centra za socijalnu skrb

“Mladi često piju u kući, u društvu i pod nadzorom roditelja ili starijih rođaka, a u većini slučajeva takve navike pijenja sve su učestalije i u skupini vršnjaka vikendom i izvan kuće. Stoga tradicionalno pijenje alkohola pod izgovorom “prigode” i stvaranje navika takve vrste kod mladih u prvome redu trebali bi, mogu i moraju prevenirati roditelji i druge bliske odrasle osobe. Alkohol mladi donose od kuće, kupuju im ga odrasle osobe ili oni sami bez provjere njihove dobi” doznaje Glas Slavonije od Darija Premeca, glasnogovornika PU osječko-baranjske.